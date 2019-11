Julieta Prandi denunció que su ex le impide ingresar a su vivienda

"Mi propiedad está nuevamente ocupada", disparó Julieta Prandi al revelar que su exmarido, Claudio Contardi, no la deja entrar al hogar que compartían en el country "Septiembre" de Escobar.



En medio de los trámites de divorcio y a un año de su separación, el empresario le presentó una orden al vigilador de la entrada de la vivienda para evitar el ingreso de la modelo. "Hay dos vehículos y un perro y gente que entra y sale. Hoy me presenté en el barrio con mi abogada para constatar quiénes viven en mi propiedad y no nos permitieron", informó Prandi en "Nosotros a la Mañana".



La casa forma parte de la "masa invisible" del divorcio ya que "nadie la puede ocupar hasta que no se resuelva la división de bienes". Asimismo, la conductora acudió a una escribanía para denunciar al padre de sus hijos quien se mudó al barrio privado junto con su actual pareja.

Fuente: Diario Show