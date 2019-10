Oriana Sabatini ratoneó con una foto desnuda y contó cómo la conquistó Dybala

Oriana Sabatini posteó una foto de un impactante desnudo que realizó para una nota en revista Gente. Además de generar suspiros y piropos, cosechó decenas de miles de likes.Mientras tanto, el futbolista de la Juventus, Paulo Dybala, al ver la fotografía de su pareja, le respondió con el emoji de la carita que pone los ojos en blanco.En tanto, en la entrevista con dicha publicación reveló detalles inéditos de su romance con el deportista.Todo comenzó a fines de 2017. Oriana recibió un mensaje de WhatsApp de número desconocido. "Soy Paulo Dybala. Me gustaría invitarte a salir", decía. "¡¿Y éste quién es?!", pensó ella. Después de consultarlo con su papá, Osvaldo, ("que le hizo toda una investigación") supo de quién se trataba.Lo que siguió fue una especie de "paranoia". La cantante desconfiaba de la procedencia del mensaje. "¿Será realmente él?", pensaba. El futbolista se ofreció a llamarla, pero ella se negó. En cambio, le pidió que le mandara un mensaje de voz. "Busco en YouTube alguna entrevista tuya y chequeo", le dijo.Después de ese primer acercamiento Oriana y Paulo salieron un par de veces pero, como ambos tenían compromisos laborales, la relación quedó en una "pausa". El "clic", cuenta la intérprete de "Love me down easy", lo hizo el día que el futbolista le envió un ramo de flores a la casa."Me mandó las flores más preciosas que vi en mi vida: rojas con destellos de luz. Fueron 21, como el número de su camiseta en aquel momento. Para mí fue inédito: ¡nadie lo había hecho antes! Y , No eran sólo flores: significaban mucho más. Desde ese momento ya no pude dejar de pensar en él. Me bajó una información, algo que me dijo: 'Es él'", confió la joven.