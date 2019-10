Sentido mensaje de Dominique a dos años de la muerte de Edgardo Antoñana

En el día de hoy se cumplen dos años de la muerte de Edgardo Antoñana, el recordado periodista reconocido por ser el conductor de TN en los fines de semana desde 1998 hasta 2017, y a pesar del inexorable paso del tiempo, el dolor de sus colegas sigue presente, en especial en Dominique Metzger, que fue su compañera de conducción durante muchísimos años.La periodista de Todo Noticias y Radio Continental le dedicó un sentido mensaje a su compañero en su cuenta de Instagram, y reveló que aunque sienta por primera vez que su fallecimiento no haya sido reciente, necesitaría escuchar su opinión sobre tantos problemas y situaciones que atravesó la Argentina desde que él ya no está presente de manera física."Hoy se cumplen dos años de la muerte de Edgar. Hay veces que pareciera que el tiempo pasa en un instante, otras veces parecen siglos. La verdad que esta vez su partida no la siento como que fue ayer nomas", inició la periodista en su posteo que estuvo compuesto por una foto suya al aire junto con Antoñana."Tantas cosas pasaron en estos dos años que sé que a ustedes como a mí nos deleitaría escuchar su opinión: política, fútbol, comportamiento nuestro como sociedad y tantas cosas más que nos hacen extrañarlo un montón", escribió la conductora para sus seguidores."¡Edgardito, tío Edgar, cascarrabia, maestro...beso al aire y te queremos!", concluyó Dominique su mensaje hacia su eterno compañero.Antoñana falleció a los 62 años por un aneurisma, y además de ejercer el periodismo ?con una extensa trayectoria como productor de Susana Giménez e integrante de las redacciones de la BBC, Canal 9, Canal 7 y ATC- fue rescatista de perros y encargado de un refugio animales abandonados en Pinamar, que mantenía a través de la ayuda de algunos canjes y su propia voluntad, publicóSus intensos debates al aire con sus compañeros de Todo Noticias eran una de sus marcas registradas, y prácticamente no había un sábado o domingo en el que sus "enojos" no fueran comentados. Él mismo afirmó que sus rabietas en TV tenían que ver con su compromiso con los temas que le preocupaban como "la injusticia, la mentira, los ventajeros, los saqueadores de la política, el maltrato a los animales y el abandono de la educación".Actualmente, Metzger sigue al mando de TN Fin de Semana acompañada por Ricardo Canaletti.