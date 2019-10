Vicky Xipolitakis habló de su separación y se quebró en vivo

De visita en " Pampita Online", Vicky Xipolitakis abrió su corazón y contó cómo terminó su tormentosa relación con Javier Naselli, el padre de su hijo Salvador Uriel. La mediática contó detalles del maltrato que sufrió de parte de él en una entrevista íntima con Carolina "Pampita" Ardohain, indicó"Viví un montón de cosas desde que nació (Salvador Uriel). La panza de la cesárea se me hinchó así porque no se podía hablar. No deja de ser el padre de mi hijo. Si algo bueno tuvo creo que quedó en Salvador y lástima que no lo pueda estar disfrutando tampoco, porque yo no pasé nada bueno con él, nada", expresó Vicky haciendo un balance de su relación con el empresario y de toda la violencia que tuvo que aguantar en aquel momento.Y agregó: "Acá hay una mamá sola, con un hijo. Que yo estoy haciendo, como siempre hice, de mamá, de papá y de mejor amiga. Pero por lo menos es su hijo también, que se haga cargo de lo básico. Si no tiene corazón y no tiene sentimientos, yo no lo puedo volver a hacer. Porque no lo demostró ni estando a su lado. A veces pasaba y ni lo miraba, a veces le molestaba".La relación no terminó en los mejores términos ya que ella lo denunció por violencia de género y él decidió volver a Estados Unidos con el dinero del matrimonio. Desde que se separaron, ninguno de los dos tiene contacto y son los abogados los que se están encargando de resolver las cosas entre ellos. Fuente: (Diarioshow).-