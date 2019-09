Nati Jota mostró una foto que le envió a su novio para que la "extrañe más"

Hace más de un año que Nati Jota está de novia con Bruno Siri, un rugbier chaqueño que conoció en un viaje con amigas por Cancún. El chico dejó su provincia para instalarse en Buenos Aires cerca de la influencer y aunque todavía no viven juntos, tienen grandes proyectos a futuro.Sin embargo, según Nati, el amor debe regarse día a día ya que la rutina puede causar estragos. En su caso, una buena estrategia para mantener la llama prendida son las fotos. "Cuando estoy de viaje y me siento linda le mando fotos a mi novio para que me extrañe más", contó la integrante del programa Redes de ESPN.Después explicó que se trata de una forma de extrañarse y que busca los halagos y elogios de Bruno, porque quiere que él la vea atractiva como el primer día. "Uno capaz cree que después de bastante tiempo de noviazgo, ya se pierde el interés en este tipo de cosas; pero yo disfruto de sentir que le sigo gustando cada día un poquito más porque eso me genera él a mí".Por último, cerró con unas palabras dedicadas a sus seguidores más anti romanticismo. "Además de que lo amo. El amor es todo mucho, es como 'en serio todo eso???'. Y sí, mildis", apuntó.