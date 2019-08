Se sintió tocada por algunos comentarios y realizó un fuerte descargo

Ivana Nadal sorprendió a sus seguidores cuando subió historias a Instagram para contar lo mal que se sintió con algunos comentarios que recibió."El tipo que dice que yo no sé lo que es levantarse temprano es porque claramente encontró mi foto en cu. . . y le pintó tirar un mensaje. No tiene la más . . . idea de quién carajo soy. También hay un par de pibitos, minitas o minites que también hacen la misma. Paren con la mala onda. Lo digo bien, más o menos bien, paren con la mala onda, ya fue", expresó en su descargo.La morocha no solo hizo una devolución de lo que le llegó cuando compartió fotos en las redes, sino que también le dio un consejo a aquellos que se comportan como haters: "Miren un toque lo que están haciendo ustedes, ¿por qué gastan su tiempo en seguirme y depositar tu mier. . . en mi Instagram?. Sé feliz, tratá de buscar eso y vas a ver qué vas a estar tan ocupado que no te va a importar lo que yo hago. ¿Dale?".Las palabras de la joven despertaron preocupación entre sus fanáticos y, algunas horas después, tuvo que salir a aclarar que estaba todo bien. "Tranquilos que me dura segundos. Espero que a ellos sí les haga ruido en su cabeza y en su corazón para que aprendan a odiar menos y amar más".