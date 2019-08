Jésica Cirio publicó una sensual foto con una pregunta para las mujeres

"El mundo se divide entre las mujeres que se despiertan con el pelo perfecto y las que se despiertan como yo. De qué lado están uds???", escribió Jésica Cirio en un posteo en el cual se muestra muy sensual. La imagen recibió casi 30.000 "me gusta" en un día y gran cantidad de elogios hacia la rubia.La misma se destaca últimamente como instructora de Strong by Zumba. "Después del parto, me enganché con esta gimnasia que te permite trabajar el músculo localizado al ritmo de la música. La clase es de una hora e intensa pero los resultados son inmediatos. Bajé todos los kilos que subí en el embarazo con este entrenamiento. Hoy me ejercito diariamente durante una hora y media: depende el día alterno entre musculación, Strong by Zumba y Zumba", contó hace un tiempo.También reveló: "Mis horarios son flexibles. Por eso, organizo mi tiempo en base a mi hija. Además, la gorda es una santa y, cuando la llevo a mis trabajos, se porta re bien. Si bien tengo una persona que me ayuda con ella, soy una mamá canguro: me fascina llevarla conmigo a todos lados".