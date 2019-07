Pelea familiar por la herencia de la Coca Sarli: qué dice el testamento

El testamento

A pocos días de su muerte, ya comenzaron a sentirse las consecuencias de la falta de la Coca, al menos en su familia a donde se terminó de desatar la furia entre los dos hermanos.La disputa entre ambos viene de larga data, según informó Carlos Monti en Pamela a la tarde y según relatara la propia Isabelita quien culpó a su hermano de ausentarse en el cuidado de su madre justo cuando más lo necesitaban.La herencia que le correspondería a ambos hoy es tema de disputa, según el mismo Monti contó en el programa. Martín cuenta que perdió el contacto con su hermana porque ella lo bloqueó de su teléfono, señalóSegún señalaron en el programa que conduce Pamela a la tarde (que ahora se encuentra de vacaciones) la actriz dejó un testamento para proteger a su hija que fue quien la cuidó en sus últimos momentos.Fue entonces cuando el marido de Isabelita le pasó a su cuñado el teléfono de un abogado para coordinar la lectura de un testamento que habría sido escrito hace cuatro años. Esa fecha estaba prevista para el viernes pero se suspendió porque la propia hija de la actriz decidió"No estoy enemistado con mi hermana pero me bloqueó y no me atiende el teléfono. No sé qué pasa. Hace unos días hablé con mi cuñado Damián (pareja de Isabelita) y me pasó un teléfono que creí era el de mi mamá. Pero cuando lo llamé me enteré que era el abogado de mi hermana. Entonces lo puse en contacto con mi abogada para que se pongan de acuerdo entre ellos", dijo Martín a Pamela a la tarde.Aparentemente, en el testamento de la actriz habría un tercio de la herencia (la única porción que la ley argentina permite un destino libre) que quedaría para la hija.