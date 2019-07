"Por la plata baila el mono": Cande Tinelli alquiló su departamento

La relación de Cande Tinelli con la prensa es distante, aunque de vez en cuando da algunas entrevistas. Este miércoles, la joven se presentó en "Últimos Cartuchos" y sorprendió con una peculiar declaración sobre su situación económica.



"¿Vivís sola?", le preguntaron a la cantante. "Vivo con mi familia, con mi hermano y con mi viejo. Llegué a vivir sola un mes, después hice macrisis, perdón que diga esto, y alquilé mi departamento por dos años. Ahora me vuelvo a vivir ahí. Como dice mi mamá 'por la plata baila el mono'", contestó ella.



No es la primera famosa que opina sobre la crisis económica. Nazarena Vélez dijo que "iba a un supermercado chino para ahorrar" y que había "cambiado de marcas" a la hora de comprar. También Paola Krum, quien afirmó: "Antes pedía delivery todos los días y ahora no puedo". Otro famoso que tuvo que hacer cambios en su vida fue Fede Bal: "No llego a fin de mes y no me puedo ir de vacaciones".