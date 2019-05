Bailarina amiga de Sol Pérez quiere "nuevas experiencias todo el tiempo"

Si bien su talento y sensualidad ya se habían desplegado en la pista de Showmatch, esta rubia adquirió popularidad, y captó miles de like en su cuenta de Instagram, luego de que este verano subiera un video a esa red donde se la ve bailando, y luciendo sus atributos, junto a Sol Pérez.Solange Baez es parte del staff del Bailando. Y explicó: "Este año no estoy como soñadora en el Bailando, pero hace siete años ya que participo en las aperturas y cierres, o en algún ritmo en particular, y siempre lo vivo con el mismo disfrute. Showmatch es una mega producción y una gran pantalla para darnos a conocer. Así que cada vez que soy parte estoy súper agradecida".-¿Qué balance hacés de las repercusiones de los videos que subiste junto a Sol Pérez?-Dentro de una gran temporada me hice muy amiga de Solcito. Todos ven la imagen o el producto, y ella es una mujer muy simple, en eso nos identificamos. Y en esas tardes que teníamos de playa o mates nos divertía hacer videos. Por supuesto tuvo una gran repercusión en las redes, y me acercó a un público distinto al que yo tenía.-En tu perfil de Instagram te presentás. ¿Acá cómo te describirías?-Si tuviera que escribir en mi perfil de Instagram quién soy a nivel personal, diría que soy una mujer muy intensa. Me considero muy apasionada por descubrirme y vivir nuevas experiencias, me aburro muy rápido de la rutina.-Te gustaría una carrera como la que hizo Laurita Fernández?-A mí particularmente me encanta la carrera que fue construyendo Lau. Sobre todo porque siento que evolucionó y que hoy en día no sólo baila sino que hace otras cosas, como actuar o conducir. Busco ser versátil como artista y no copiar a nadie. Por eso estudio de todo un poco. Y sí, ojalá algún día pueda suceder. Y si no es eso, seguro que otras oportunidades lindas llegarán.-¿Existe mucha competencia entre las bailarinas?-Depende de cuán segura estés con tu trabajo. Si te sentís muy insegura vas a ver en el otro un competidor. Por supuesto que lo viví, pero creo que los años, y bastante la experiencia, hace que ya no me importe y ni lo registro.-¿Qué es lo que más te elogian los hombres?-Lo que más me elogian los hombres es la cola y también la sonrisa. Siempre tuve buena musculatura, tomo y doy muchas clases de danza, y eso hace que me mantenga entrenada. Complemento con gimnasio y Pilates.-¿Estás en pareja?-Estuve once años en pareja con mi primer novio. Ahora hace tres años que estoy sola, ya con ganas de volver a enamorarme.-¿Y qué tendría que tener un hombre para atraerte??Lo que más me atrae de un hombre es cuando siento que me potencia, puede parecerme el más lindo del mundo, pero si eso no sucede ya me deja de interesar. Me seduce que me haga reír.-¿Qué tienen las bailarinas que ratonean tanto a los hombres?-?Nosotras contamos mucho de lo que somos y de lo que sentimos a través de la danza, incluso de la sensualidad y la sexualidad; creo que esa capacidad que tenemos es lo que más seduce al hombre o a la mujer.-¿Qué tipo de hombres o de qué rubro te buscan más?-Sabés que leo todos los mensajes privados pero no abro ninguna propuesta o no me fijo en sus perfiles. Siempre salgo con gente de mi entorno que conozco o son cercanos a mi entorno privado o laboral. Pero creo que debería empezar a hacerlo.-¿Cómo es la relación con Sol Pérez?-Con Sol nos hicimos amigas porque, como dije antes, nos encontramos parecidas en varios aspectos, sobre todo en que mostrar el cuerpo en una imagen o video no te hace ni más ni menos mujer o profesional. La pasamos muy bien, sobre todo en Mar del Plata, que estábamos lejos de la rutina .