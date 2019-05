Ricardo Leguízamo y su show: "La realidad en nuestro país, supera a la ficción"

El nuevo show de Ricardo Leguízamo ya tuvo cuatro funciones a sala llena y por eso, se presentará nuevamente este 30 de abril, a partir de las 21, en el Hotel Maran Suites & Towers. "Es un espectáculo para llorar de risa y de emoción", afirman quienes ya lo disfrutaron.Las entradas se consiguen a toda hora en recepción del Hotel Maran o en www.ticketparana.com "Lo que nos pasa a nosotros como sociedad, tiene un componente de locura importante y la realidad supera a la ficción. Es uno de los temas que se tratan en el espectáculo "Más allá de la grieta", donde aparezco de loco, como un tipo que entra en esa esquizofrenia y en esa locura, que nos está llevando a todos a estar peleados, enojados, resentidos y enemistados por muchas cosas que no tienen sentido. Esto es la grieta que no tiene sentido porque todos, sufrimos exactamente lo mismo", afirmó Ricardo Leguízamo al hablar de su nuevo show enAsimismo, hizo un breve repaso de su carrera y afirmó: "hace 30 años, en mi primer casette, estaba hablando de lo mismo. Estaba hablando de las mismas cosas que dividen a los argentinos y a nivel político, eso se fue agrandando y la degradación es muy grande, porque seguimos sin hablar de las cosas más importantes, como la educación", consideró el actor y humorista paranaense.La cultura, las actitudes de los argentinos y la formación de los ciudadanos atraviesan el pensamiento de Leguízamo y son motivo de tratamiento en sus espectáculos, que aunque causan gracia, hablan de la actualidad del país y del ser argentino."Algo que me duele muchísimo, me da vueltas en la cabeza, hasta que lo transformo en humor para tratar de explicarlo y decirlo. Así surgió "Más allá de la grieta". Era un tema que recurrentemente, me daba vueltas en la cabeza, porque no podía creer que la gente perdiera tanto tiempo peleando por política", sostuvo Leguízamo."Lo único que quiero mostrar es lo que veo de nuestra sociedad y transmitirlo para que la gente se sienta identificada. Todo lo que se dice en el escenario es verdad y trato de ponerle ese toque de humor para que la gente lo entienda. Es un espectáculo que no se podría hacer, si no se dijeron cosas verídicas y si no tendría amor, porque son muchísimas horas de trabajo", sostuvo. Elonce.com