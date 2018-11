María Julia Oliván reveló por qué renunció a Intratables

El pasado miércoles fue el último día de María Julia Oliván como panelista de Intratables y, si bien durante el programa abordaron el tema, ella sintió la necesidad de explayarse y publicó en Instagram un mensaje que se hizo más extenso a partir de las inquietudes que manifestaron sus seguidores.



"Hoy fue mi último @intratablestv por @americatv. Renuncié después de pensarlo mucho para estar más tiempo con Antonio y acompañarlo en las pequeñas grandes luchas que está dando mi bebé guerrero. Me emocioné en esta dulce despedida de @santidelmoro porque los voy a extrañar a todos mis compañeros con quien compartimos ya tantos momentos diferentes e intensos. Los quiero mucho", escribió la periodista junto a un fragmento del programa en el que Santiago Del Moro anuncia su salida.



La referencia a su hijo y a las luchas que está dando generó preocupación entre sus admiradores quienes sospecharon que el niño tenía algún problema de salud, por eso, Oliván tuvo que aclarar el tema. "Las luchas de Antonio son, básicamente, crecer. Esto me daba vueltas en la cabeza hace un año porque nadie quiere dejar un trabajo en el que se siente cómoda. Me costó mucho tomar la decisión, pero además de Intratables, manejo un portal que tiene 10 colaboradores, más la gente administrativa, y un programa de radio. Me sentía muy sobrepasada en lo que quiero hacer como madre. Luché tanto para tener a mi hijo y ahora estar corriendo para conseguir alguien que me lo cuide, no era mi plan", explicó.



Y luego agregó: "Sé que mucha gente tiene hijos, se encuentra con los mismos desafíos y sigue trabajando, pero bueno, yo tengo que aceptar lo que siento y quiero estar acá con mi hijo para hacer las cosas típicas que hace una madre. Llevarlo a la plaza, salir a caminar y no estar siempre corriendo en un auto, tirándolo de un lado a otro para llegar a todos los laburos. Por suerte, tengo la posibilidad de hacerlo, mi corazón está con mi hijo todo el tiempo así que le voy a hacer caso a eso".

Fuente: Paparazzi