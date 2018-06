Morocha dio detalles de la operación a la que tuvo que someterse

Celeste Muriega contó detalles del durísimo momento personal que atravesó cuando tuvo que ser operada de urgencia porque sus implantes mamarios se encapsularon."Fue jodido. Arranqué con una lola encapsulada y después, se me encapsuló la otra. Me dejé estar porque quería tratarlo con medicamentos u otras cosas", dijo la bailarina en Flor de Tarde, el ciclo de Florencia de la Ve por Ciudad Magazine. "Tenía mucha exigencia física en las temporadas de teatro. Y a veces, estaba colgada por ahí", explicó sobre el porqué de su demora en consultar con un especialista."La prótesis se me pegó al pectoral y cada vez que me movía, me lo estaba rompiendo. Cuando me abrieron, se dieron cuenta que tenía el pectoral partido en tres. Gracias a Dios di con una doctora, experta en reconstrucción mamaria y deposité todo en ella. En ese momento, ya no te importa la estética. La operación iba a durar media hora, y terminó durando casi cuatro horas. Mi mamá estaba muy preocupada", concluyó Muriega, ya repuesta y en franca recuperación tras el inconveniente.