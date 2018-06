Tras el debut, Sol Pérez pidió por un jugador que quedó afuera de los 23

Tranqui en @magnificaba ????? Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 15 Jun, 2018 a las 5:52 PDT

Como tantos otros famosos que sufrieron con el debut de la Selección en el Mundial de Rusia, Sol Pérez fue palpitando el encuentro desde su cuenta de Twitter. Así fue como pronosticó "un lindo partido para (Giovani) Lo Celso", aunque el volante del PSG no disputó ni un minuto. Acercó un lamento bien futbolero ("¡Cómo nos cuesta, la puta madre!") , respaldó a un Javier Mascherano muy discutido en la previa ("Por ahora, nada que decir") y contó que le "gustó" Cristian Pavón.No obstante, la vedette de Carmen Barbieri dejó dos fuertes sentencias. Una, dirigida para los jugadores en general: "Siempre nos faltan cinco para el peso", escribió Sol, quizás recordando las tres finales perdidas (una mundialistas, dos continentales). Y la otra, dirigida a Jorge Sampaoli: "Me quedé con ganas de un Lautaro Martínez en Rusia 2018?, escribió Sol.El análisis de la ex pronosticadora climática de TyC Sports abre otros escenarios. Porque su deseo frustrado se corresponde con una idea futbolística -desde ya- que también comparten muchos: haber visto al ex delantero de Racing tirando paredes con Lionel Messi.Pero la intención es más que nada amorosa: si bien lo ha negado en varis ocasiones, aunque juro y perjuró que ni siquiera lo conocía, pese a que habló de un noviazgo roto semanas atrás, Sol y Lautaro serían -cuanto menos- amigos muy cercanos. Íntimos, se diría.Durante una emisión del programa de Pampita Ardohain en Telefe, donde Pérez hace las veces de panelista, la conductora y el resto del equipo jugaron con el rumor de que la rubia salía con un futbolista argentino. Ocurrió cuando Sampaoli había dado la lista de 35 seleccionados. Y aunque Pampita se terminó ¡comiendo el papel! que tenía escrito el nombre del afortunado, la cosa quedó clara: se trataba de Lautaro Martínez, quien estaba en aquella nomina (luego reducida a 23).Por eso, aunque Sol lamenta no poder ver a Lautaro en Rusia, por ahí podrá encontrarse con el delantero en Buenos Aires. O en Milán, ya que Martínez será compañero de Mauro Icardi en el Inter. Todo para no quedarse con las ganas, claro.