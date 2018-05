A pesar de haber atravesado una fuerte crisis, la relación entre Carolina "Pampita" Ardohain y Pico Mónaco marcha viento en popa, por eso la modelo sueña con formar una familia con el ex tenista.



"Por mi forma de ser, sé que voy a volver a ser mamá algún día", confesó la morocha en una nota con la revista Pronto.



Sin embargo, aclaró: "Si bien no es algo que esté buscando en este momento, es algo que quiero y sé que va a pasar en el futuro".



Por último, la conductora fue consultada sobre un posible casamiento con Pico: "Sobre eso sí que no tengo idea".