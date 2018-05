Julián Serrano, con un pie en el Bailando: "Me lo voy a tomar como un juego"

Julián Serrano es una de las figuras de las redes más seguidas por los adolescentes. Con 2,8 millones de seguidores en Instagram y 191 mil suscriptores en YouTube.Comenzó con su carrera artística a los 16 años cuando empezó a subir videos a la web. Tenía bien claro lo que buscaba: "Quería vivir de reír a la gente y de la música", dijo el joven.Gracias a la popularidad que alcanzó en el mundo virtual, captó la atención de Cris Morena para una de sus series, "Aliados": "Estuve cuatro meses haciendo el casting para Aliados. Tenía 19 años en ese momento y por suerte quedé". Allí conoció a su ex novia, Oriana Sabatini, con quien finalizó su relación el año pasado.A principios de este comenzó un noviazgo con Malena Narvay, actriz. Aunque Serrano se muestra seguro con la falta de privacidad: "Ambas relaciones (la de Oriana y la de Malena Narvay) son muy expuestas".Pero la exposición se potenciará si Serrano forma parte del "Bailando por un Sueño": "Todavía no firmé para el "Bailando". Me parece que está muy bueno y me puede sumar mucho más. Pero soy muy calentón y no me gusta perder. El año pasado quería dedicarme a la actuación, tenía una película y actué en "Golpe al corazón" y "Quiero vivir a tu lado". Me lo voy a tomar como un juego", dijo en su paso por "Quedate con Georgina" por el canal Crónica.