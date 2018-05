Cinthia Fernández lloró al anunciar que Matías Defederico firmó el divorcio

"No hablo con él, y cuando hablo siempre peleamos por algo", aseguró Cinthia Fernández sobre su situación con Matías Defederico, de quien se separó en enero después de casi ocho años de relación y tres hijas en común.



La modelo también contó que el martes por la tarde, el futbolista firmó el divorcio y que se lo había comunicado a ella horas antes, motivo que la hizo llorar en vivo este viernes en un programa televisivo. "Yo todavía no lo firmé, ni siquiera sé cómo es. Supongo que me tienen que notificar, no hablé con la abogada", explicó.



"Me enteré de un momento para otro. En dos segundos me informó 'A la tarde voy a firmar'. 'Ah, bueno'. Estaba hablando de otra cosa, de ver si las chicas podían pasar alguna noche con el papá, que estoy cediendo en este tema que me cuesta muchísimo... Le estaba pidiendo ciertas condiciones que una madre siempre les pide y me dijo 'Mirá que a la tarde firmo el divorcio'. Me enteré así. Me cayó como un balde de agua fría", contó la panelista del programa que conduce Mariano Iúdica en la pantalla de América.



Cinthia Fernández también le reprochó a su ex, y padre de sus tres hijas, el modo en que le comunicó que firmaría el divorcio y daría por finalizada su unión legal. "Yo estoy pensando en el régimen de visitas y todo lo que es la manutención, que todavía hay muchas cosas por resolver, y él me salió con esto. No me lo esperaba", agregó la modelo, que aclaró que "él quería divorciarse".



También detalló que ese día -por el martes- llegó tan consternada al canal que sus compañeros de Involucrados notaron que estaba triste. "Es fuerte cerrar una historia de muchos años. Me enteré así de un momento para otro. Sabía que había deseos por parte de él para divorciarse, pero nunca me esperé que fuera así. Mis viejos se separaron y terminaron llorando. Esto es cerrar una familia. A mí me pareció fuerte", concluyó Cinthia Fernández sobre su situación legal con Matías Defederico.