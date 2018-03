Sol Pérez tras su video más hot: "Estoy sola pero tengo mis chonguitos por ahí"

Terror a que vuelvas. Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el Feb 28, 2018 at 4:04 PST

Hace días hubo fuertes rumores de una crisis entre el matrimonio Wanda Nara y Mauro Icardi. Sin embargo, los tortolitos siguen apostando a su amor y negaron las distintas versiones que apuntaban a una separación.Pero luego de esa información que se divulgó por todos lados, la conejita de playboy April Summers se mostró interesada por el futbolista a través de sus redes sociales. Al parecer, no es la única ya que Sol Pérez también lo elogió."Icardi es hermoso", dijo durante una entrevista en "El Show del Espectáculo", ciclo radial que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana BA. No obstante, la rubia no quiere tener problemas con la mediática por eso aclaró rápidamente: "Ojo que soy muy fan de Wanda, ella es una gran madre".Por otro lado, fue consultada por Facundo Moyano, ex de Nicole Neumann: "Me parece interesante, no le termino de sacar la ficha. Tendría que ver si realmente es interesante o queda en el pensamiento".Por último, Sol contó cuál es su situación sentimental ya que fue vinculada con Lisandro Magallán, jugador de Boca Juniors: "Estoy sola pero tengo mis chonguitos por ahí", concluyó.