Eva Bargiela y Cubero niegan un posible romance y hablan de sus ex

No era la primera vez que se veían pero, eso sí, nunca habían estado tan juntos? Fabián Cubero (39 años, jugador de Vélez Sarsfield) y Eva Bargiela (25, modelo de Multitalent) le pusieron el cuerpo a la campaña de By Deep. Algo que Poroto ya había hecho el año pasado, cuando posó junto a Barbie Vélez, lo que de inmediato provocó rumores de romance, tibiamente desmentidos. Ahora, para acompañar al ex de Nicole Neumann (37), la marca de jeans eligió a la azafata del programa de Guido Kaczka, a su vez, ex de Facundo Moyano (33). ¡Qué cruces!?¿Cómo fue que los eligieron para protagonizar la campaña?Fabián: Yo ya la había hecho en 2017 y simplemente renovamos el contrato. Pero me enteré hace muy poco de quién sería la modelo que me iba a acompañar. Más allá del morbo que se puede crear por nuestras anteriores relaciones, con Eva la pasamos genial y todo fue muy profesional.Eva: Sí, fue un vínculo de compañeros por un día. Una campaña es algo distinto a otros trabajos: compartís un par de jornadas y después capaz no te volvés a cruzar por meses.?Eva, vos sos licenciada en Marketing. ¿Es una buena decisión hacer una campaña con Fabián?E: Sí. Quien la pensó estuvo acertado, porque de estas fotos se va a hablar, y mucho. En lo personal, para mí no es una buena estrategia. Estoy soltera? ¡y me espanta candidatos!?Fabián, ¿qué te gusta de Eva?F: Es muy simpática y agradable. Pasamos una linda tarde.?Eva, ¿qué te gusta de Fabián?E: Me parece un hombre correcto y muy atento. Fue el responsable de cebar mate durante toda la jornada, por ejemplo. Además, se nota que es buen padre y eso habla muy bien de él.?Muchos testigos que estuvieron en la producción aseguran que entre ustedes hubo mucho más que buena onda. ¿Puede ser?E: La pasamos muy bien y nos divertimos mucho, pero compartimos sólo un vínculo laboral. Si en las fotos se nos ve cerca es porque nos pidieron eso para la campaña, nada más.F: No pasó nada? Si todos hablan de estas fotos es porque somos los ex de dos personas que formaron otra pareja.?Curiosamente, Fabián conoció a Nicole haciendo una producción de moda. Eva, ¿saldrías con él si te invitara?E: No porque él haya conocido a su ex en una producción tiene que conocer a su próxima pareja de la misma manera. Te repito: Fabián me cayó muy bien. Me parece una buena persona y muy caballero. Hay buena onda, pero no más que eso.?¿Están en pareja?F: Estoy solo, y hoy por hoy no hago nada para cambiar esa situación.E: Yo sigo soltera, pero igual sostengo que no hay nada más lindo que estar enamorada.F: Coincido.?Fabián, el día que vuelvas a estar en pareja, ¿te gustaría tener más hijos?F: Sí, obvio. ¡Me encantan los chicos! Nada disfruto más que estar con mis hijas. Indiana (9), Allegra (6) y Sienna (3) son lo más importante en mi vida.?Eva, días atrás se dijo que te volviste a encontrar con Facundo Moyano después de que él cortó con Nicole. ¿Es verdad?E: No, Facundo es un capítulo cerrado en mi vida. Yo siempre soñé con tener una familia como la mía. Mis papás están casados desde hace 28 años, y comemos asado los domingos, todos juntos. Soy feliz con esas cosas.?¿Qué te sedujo de él cuando empezaste a salir?E: Si bien era una persona conocida en el mundo de la política, su privacidad no les interesaba tanto a los programas de espectáculos. Eso nos permitía tener una vida normal, y me atrajo que nos divertíamos mucho. Creo que teníamos inquietudes parecidas. A los dos nos gustaba aprender del otro y crecer. Pero lo pasado, pisado. No quiero hablar más de Facundo.?Si los llamaran para ser pareja en el Bailando, ¿aceptarían?E: ¡Qué sé yo! Para contestarte debería recibir una propuesta. Igual, no sé si me animaría.F: Yo decididamente diría que no, porque bailar no me divierte.?¿Ya pensaste qué te gustaría hacer cuando te retires del fútbol?F: Aún no decidí, porque quisiera seguir un año más. Eso va a depender de mi rendimiento y de lo que decida el técnico (Gabriel Heinze). Con Vélez tengo contrato hasta junio. Ojalá pueda seguir? Después tengo ganas de hacer televisión.?¿Qué debe tener una mujer para que te vuelvas a enamorar? ¿Elegirías a una modelo?F: No me importa de qué trabaje, pero lo que me gusta es que sea simpática y que podamos hablar. Me encanta divertirme y pasarla bien. Soy un tipo sencillo y muy bueno. Siempre pienso primero en el otro antes que en mí; por eso, mi prioridad es hacer sentir a mi mujer como una reina? A mí me conformás con poco. Eso sí, me agrada recibir cariño y que mi pareja se preocupe de cómo estoy. Fuente: (Gente).-