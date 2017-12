Foto: Fotógrafo reveló que tuvo encuentros íntimos con Diego Latorre Crédito: Exitoína

Diego Latorre nunca se imaginó que su relación sexual con Natacha Jaitt iba a terminar exponiéndolo tanto mediáticamente. Juicio mediante, y con la morocha aún revelando nuevos detalles de su intimidad, ahora se sumó un nuevo protagonista del #PuntitaGate: el fotógrafo chileno Andrés Rebolledo.



En agosto, en medio de la furia que le generó a Natacha el allanamiento en su casa, había lanzado un aviso: "¿Me acusan de extorsión? Prepárense para ver, todo gratis, como le rompen el tujes a Diego Latorre dos chilenos y muchas cosas más".



En diálogo con DiarioShow.com, Rebolledo contó detalles de su supuesta relación con Latorre, y admitió que hay un video de un encuentro sexual entre ambos. "No quiero ni necesito dinero. Quiero ser valiente porque el video en cualquier momento va a salir. Y además quiero decir que me arrepiento", expresó.



"Tuve sexo con Diego. Lo estoy contando porque leí completa la declaración de Jaitt y me deja mal parado. Sumale que a ese pu. . . video ya han amenazado mil veces con mostrarlo y sé que lo van a lanzar por ahí", aseguró Rebolledo.



El fotógrafo, que vive entre Chile y Córdoba, reveló que tuvo sexo con el ex futbolista "más de una vez", y que no sabía que estaba casado con Yanina Latorre.