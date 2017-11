Paso a paso: ¿Cómo hacer para salir como Sol Pérez en las fotos?

Desde que se hizo famosa por sus exuberantes curvas en el noticiero matutino de TyC Sports, donde era la encargada de informar sobre el clima, Sol Pérez se convirtió en un fenómeno de las redes sociales y del fitness. Solo en Instagram, llegó a tener 2 millones de seguidores.El salto al estrellato lo tuvo con su entrada al Bailando 2017 y desde entonces, muchas buscan lograr el cuerpo y, sobre todo, "la pose" de la chica del clima.Posicionarse en perpendicular a la cámara y colocar todo el peso del cuerpo sobre la pierna derecha, apoyada con el pie plano. En caso de tener tacos será cuestión de mantener el equilibrio. A su vez, si querés que tu pierna luzca más estilizada, no está de más colocarte en puntas de pie.La pierna izquierda es la que se coloca para atrás y en punta para estilizar la pantorrilla. Esta posición es la que logra el efecto de "cola de manzana", debido a que el glúteo se contrae y se levanta.¿Qué hacemos con los brazos? Simplemente se levantan. Tomarse el pelo es una opción bastante sexy, aunque también pueden colocarse en forma de "bandeja". Como resultado, dejamos a la vista la cintura y las lolas. Hay que tener cuidado de no taparse la cara.En caso de querer tapar un poco la cadera o la cintura, se puede colocar el brazo derecho en "L" tomándose la prenda de abajo o simplemente apoyar la mano en la cadera.Como lo que se busca resaltar es la cola, no está de más rotar el cuerpo un poco más de 45° para dejar más a la vista la parte trasera del cuerpo. ¿La mirada? Al piso o directa a cámara. Si tu mejor perfil es el izquierdo tendrías que hacer lo mismo con la pierna contraria.