Emilia Attias estrenó su cambio de look con una foto muy sexy

Se viene el verano y ya se empiezan a asomar los colores más claros en las melenas y más aún en el de las famosas que viven actualizando su imagen para campañas y eventos.Emilia Attias es una de las diosas que no le tienen miedo al cambio y ya lo demostró pasando por un amplio abanico de looks. La actriz se cruzó en repetidas oportunidades del bando de las rubias a las morochas, usó el pelo cortísimo, largo y hasta tuvo rastas.En esta oportunidad, Emilia puso su cabellera en manos de los que saben para renovar su look y ya prepararse para la nueva temporada, el gran debut lo hizo en un evento en el cual compartió bandejas con Calu Rivero. Pero aún más importante que la presentación de una marca, fue el gran festejo que le organizaron con el Turco Naím a Gina por su primer añito.Desde que fue mamá, Emilia se mantuvo alejada de las tiras diarias y más abocada a la música y el bar que abrió en el barrio de Núñez.