Silvina Luna: "Me quiero casar y ser mamá"

Silvina Luna pasó una gran inestabilidad emocional luego de cortar y volver con " El Polaco" cinco veces en lo que va del año. Otra vez juntos, la modelo aseguró que está muy enamorada y ya planean a futuro.



Invitada a la mesa de Mirtha Legrand, la ex Gran Hermano respondió sin vueltas a la "Chiqui" que quiso saber si ya estaba pensando en matrimonio: "Sabes que nunca me había picado así el bichito del casamiento siempre conviví en relaciones anteriores, pero ahora sí y de ser mamá también, tengo muchas ganas".





Por otro lado recordó el duro episodio que protagonizó en 2011, cuando fue víctima de mala praxis por una operación que se hizo en la cola. "Estamos en juicio con Fernando Burlando. Por una lado una causa penal y por otro una causa civil por daños y perjuicios, quiero tener una recompensa por todo lo que me paso", explicó la participante del Bailando.



"La operación me trajo mucho problemas, a los riñones, al hígado, tomo una medicación que también me hace mal a la función hepática, tomo corticoides, me fui a tratar a Estados Unidos. Todavía no se sabe que me inyectó, lo están estudiando", continuó.



Para finalizar, la novia del cantante tropical advirtió que el Dr Lotocki, quien le realizó aquella operación, continúa operando. "Esperemos que la justicia haga algo antes de que haya una víctima fatal", concluyó.

Fuente: Diario Show