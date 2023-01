En MF Crecer podés adquirir tu Moto sólo con el DNI

“Desde hace un tiempo veníamos pensando en este proyecto que se hizo realidad y tenemos varias agencias. Además de la de Paraná, tenemos en San Javier y San Justo, en Santa Fe; y próximamente se abrirá una sucursal en Santa Elena” para continuar la expansión en costa del Paraná.Uno de los responsables de la firma contó aque “damos una oportunidad para que la gente que no tiene recibo de sueldo o una garantía, o que esté en el Veraz, pueda tener su primer Moto 0 KM. El sistema es muy particular, único en el mercado. No pedimos recibo de sueldos ni garantías, solamente se necesita un comportamiento de pago y se hace una cuota que la gente pueda pagar, son muy económicas, tenemos cuotas fijas y en pesos, desde 9800 pesos por mes y todo queda estipulado por contrato”.Sobre la entrega de los vehículos, explicó que se puede hacer de forma inmediata con una entrega de dinero y a partir del cuarto mes se realizan entregas pactadas.En relación al stock de motos, dieron cuenta que tienen disponibles “más de 50 modelos de motos desde 110 hasta 400 cc, y diferentes marcas”.Entre los requisitos, además del DNI, “se debe tener más de 17 años y menos de 69 y cumplir la cuota. Con nosotros la gente arranca desde cero, no importa si están sin trabajo o si están en el veraz, si tienen un buen comportamiento de pago y cumplen, nosotros también cumplimos”.En breve se anexará viviendas prefabricadas y pequeños electrodomésticos.“No es un sistema de ahorros, nuestras cuotas son fijas y en pesos y están estipuladas por contrato”, remarcaron finalmente.Por consultas, los interesados se pueden acercar a la oficina de calle Córdoba 90 o al celular 3435141506.