Recomendaciones de Telecom para "optimizar el uso de internet"

Al respecto detallan:

Consumo y recomendaciones:

Recomendamos en este sentido:

Las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar la expansión del virus están produciendo cambios en el comportamiento habitual del tráfico de datos.Desde Telecom señalaron que en estos primeros días "los valores de tráfico de la Red Móvil y Fija se asemejan al tráfico de un fin de semana con lluvia, con una leve variación del 8% aproximadamente para los servicios móviles y de una variación de +27% para los consumos de datos fijo". Hay también un cambio de tendencia sobre el uso de herramientas para Home Office.En esta semana hubo un + 22% de crecimiento del tráfico de voz móvil respecto a los niveles promedio previos al aislamiento. La cantidad de llamadas son similares a lo habitual, pero su duración es mayor, un 22% más.Al mismo tiempo en herramientas de mensajería observamos que el uso del whatsapp creció inicialmente un 62%. Pero con picos significativos de +120% y que tuvo su punto más alto de +180% durante el anuncio presidencial.Lo que observamos durante el primeros días es que hubo un crecimiento acelerado en el uso de la herramienta de reuniones a distancia. La mayor práctica de home office aumento el consumo de aplicaciones de video conferencia en el orden del 230%. La modalidad de tráfico remoto también intensificó el tráfico de las VPNs (red privada virtual) al 35%. Sin embargo, es disruptivo en el caso de Skype que el tercer día de la cuarentena creció en +650% y Webex y zoom que más crecieron +430%Al mismo tiempo, la suspensión de clases produjo cambios en los consumos de Gaming que crecieron al 100% respecto a un día normal inicialmente (los que más crecieron fueron PlayStation y Blizzar en un +120%) y luego se estabilizó en 40% el crecimiento. (Posiblemente acompañando una tendencia de padres que empiezan a limitar las horas de gaming de sus hijos en el hogar)En series y películas y otros consumos por streaming (Flow, Neflix o Youtube) , el comportamiento fue similar al de un fin de semana de lluvia con un crecimiento del 20%. En el caso particular de Flow, nuestra plataforma de contenidos y entretenimientos, hubo un pico del +30% el día del anuncio del ASPO.A nivel general las redes móvil y fija están performando con normalidad en estos primeros días de cuarentena. No obstante, para garantizar la calidad del servicio y conectividad durante el período que dure la cuarentena estipulada por las autoridades, es recomendable que nuestros clientes hagan un uso responsable e inteligente de sus servicios y de sus consumos.- Optimizar el uso de internet para las prioridades de conexión: correo, home office, conferencias en línea, aplicaciones laborales, escolares y de acceso a la información.- Descargar solo aquellos archivos o contenidos que vayan a necesitar para su trabajo en casa y para el entretenimiento de los más chicos.- Evitar actualizaciones de Gaming y sistemas operativos. Y en caso de requerirlo, hacerlo en horarios de menor tráfico (de madrugada)- Organizar la descarga de contenidos de ocio y entretenimiento como videojuegos o películas para las horas de menor tráfico de datos (nuevamente, de madrugada).- Evitar enviar archivos de mucho peso (comprimirlos en el caso de hacerlo) y priorizar la utilización las herramientas de almacenamiento compartido con links de uso común o aplicaciones que permitan el trabajo colaborativo on line.