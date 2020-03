Desde el ENACOM recomiendan usar internet "con responsabilidad"

El vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, manifestó hoy que no hay chances que los argentinos se queden sin internet pero advirtió la necesidad "de usarla con responsabilidad".

"No hay ninguna chance de que podamos llegar a quedarnos sin internet. Lo que puede llegar a ocurrir es que se haga más lenta y más pesada por la cantidad de gente usando al mismo tiempo", expresó Gustavo López.



En una entrevista con Radio Rivadavia, Gustavo López indicó que es necesario "un uso racional y responsable" de todo lo vinculado con internet.



"Llamamos a la conciencia porque hay sectores que la necesitan, como sectores productivos y de la educación. No hay que reenviar videos y audios que les llega y tampoco hay que generaros", explicó López.

"Esto no significa no mirar películas ni estar en las redes, pero se puede usar en calidades más bajas para no saturar el sistema", completó.