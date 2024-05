El Banco Central bajó el nivel de compra de divisas ante el alza del libre

El Banco Central bajó fuerte el nivel de compras de divisas este miércoles en medio de las fuertes subidas de los dólares libres.La autoridad monetaria se hizo con solo 59 millones de dólares en un mercado que operó un volumen en el segmento de contado de US$ 330 millones, lo que dejo un acceso a importadores por US$ 271 millones.Es el menor monto de compra desde el 9 de mayo cuando también se había hecho con la misma cantidad.En mayo acumula compras por US$ 2.231 millones y desde diciembre acumula casi US$ 17.000 millones.En tanto, las reservas brutas internacionales crecieron en US$ 22 millones, hasta los US$ 29.082 millones.