El dólar blue avanzó otros 40 pesos y las brechas volvieron encima del 40%

El blue marcó un nuevo récord nominal y sube 150 pesos en la semana. Los financieros también subieron fuerte.



En este proceso, donde también los siguieron los dólares financieros, las brechas volvieron por encima del 40%, valores que no se registraban desde fines de enero.



Sobre este movimiento, impulsado por la baja de tasas del Banco Central, cierto ruido político por la dilatación de la resolución de la Ley Bases en el Congreso y la cosecha gruesa que no termina de arrancar, el Gobierno trata de bajarle la espuma y ve un proceso normal de un precio más de la economía que se actualiza.



En la conferencia de prensa matutina, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que “la cotización estuvo sin mucha variación durante mucho tiempo. No hay razón alguna para que esto tenga alguna implicación en precios más allá del proceso inflacionario que estamos viviendo por los desajustes que hubo en materia monetaria y fiscal en la Argentina”.



“El dólar es un precio más de la economía, no es más que un bien que podes adquirir en el supermercado o un servicio que podes pagar. La diferencia es que el dólar es una activo financiero y tiene algún tipo de reacción diferente a la que pueden tener otros bienes”, aportó con mas detalle Adorni, quien además aseguró que no va a haber intervención oficial en los mercados para evitar una escalada mayor del dólar.



Si se observa la evolución en lo que va del año, las cotizaciones efectivamente siguen muy por debajo de la inflación. Las cotizaciones blue y el Mep avanzaron un 24% y el Contado con liquidación 29% contra un 70% de inflación . Lo que preocupa, es la dinámica que tomó esta semana tras la última baja de la tasa de interés. En lo que va de la semana subieron entre 13% y 15% los dólares libres, es decir, entre $150 y $163 según cual se mire.



Este miércoles, los financieros ajustaron más fuerte que el blue para empatar prácticamente la suba semanal. El dólar MEP y el CCL subieron $65 cada uno para cerrar en las zonas de $1235 y $1261 respectivamente. Otras de las variables a observar es el achique del canje entre ambas cotizaciones que ha llegado a estar en el orden del 7% hace unas semanas.



El dólar mayorista por su parte, avanzó cincuenta centavos continuando en su plan del 2% mensual de deslizamiento y cerró en $889,50.



El Banco Nación ajustó su cotización a $905,50 y en el promedio de bancos se comercializa a $929,52.