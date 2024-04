Aerolíneas Argentinas recorta 20% sus vuelos de cabotaje desde mayo

Aerolíneas Argentinas decidió recortar casi 20% su oferta de vuelos de cabotaje en mayo, en medio de la recesión económica. “Hicimos una reducción del 18% contra el año pasado en los vuelos de cabotaje para ajustarlos a la demanda. Es parte de una nueva estrategia comercial”, indicaron desde la aerolínea de bandera.“Es una reducción general de la oferta de vuelos, solamente por la temporada baja”, aseguraron. Agregaron que “es una política normal en cualquier aerolínea, pero que acá no siempre se adoptaba”. La medida se suma a la supresión de la ruta internacional a Nueva York y La Habana, que fueron sacrificadas para aumentar las frecuencias diarias a Miami y a Madrid.El presidente de la línea aérea estatal, Fabián Lombardo, asumió en diciembre de 2023, busca reducir “a la mitad” el déficit de Aerolíneas y que quede “por debajo” del registro más bajo de aportes del Tesoro, que fue de US$157 millones en 2017.“La realidad inobjetable es que la empresa no logró resolver sus problemas estructurales y sostiene, desde hace más de una década, un déficit operativo profundo”, expuso Lombardo en una carta a los empleados de la empresa, que trascendió este martes.“En un contexto en el que muchos argentinos están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante, cada centavo que se aporta desde el Estado para que Aerolíneas subsista tiene que ser y va a ser cuestionado. Esto nos obligará a todos, y a mí en particular, a tomar decisiones difíciles”, continuó.