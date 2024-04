“Aumento excesivo de cuotas”: reclamos en Defensa al Consumidor de Gualeguaychú

El titular de la oficina de Defensa al Consumidor de Gualeguaychú, Lucio Benítez, se refirió a las mayores demandas que se están recibiendo a diario y ubicó a las obras sociales prepagas y planes de ahorro en primer lugar en los reclamos.“Hay una gran demanda en prepagas y planes de ahorro, por los aumentos en las cuotas, el aumento es excesivo para mucha gente y llega a la oficina para ver que podemos hacer. En principio los aumentos estaban autorizados por el DNU, por lo que intentamos llegar a una audiencia para que las personas puedan tener una cuota o plan de pago más accesible. Ahora a partir del viernes ese aumento se retrotrajo y algunas prepagas van a tener que devolver dinero. En la página de Nación se especifica que son 16 las prepagas que tienen que devolver dinero a sus clientes”, relató.“En cuanto a los planes de ahorro lo que intentamos hacer desde la oficina es buscar un plan de cuotas que le permita al cliente pagar su deuda y llegar al auto que estaba pagando. Algunas automotrices tienen predisposición para esto y otras todavía no. Entendemos que algunas empresas todavía no tienen asimilados los derechos del consumidor y tenemos que seguir trabajando en eso, por eso desde la gestión se está haciendo lugar a defender estos derechos y las empresas deben adaptarse a cumplir la ley y eventualmente sino pagar las multas que la ley establece”, describió.En orden de reclamos le siguen Internet, telefonía celular y los bancos “que son motivo recurrente de denuncias y queja de usuarios por el mal servicio, la mala atención, algunas cuestiones que se cobran por parte de los bancos y que no se le informa al cliente que se le va a cobrar un seguro o protección de la cuenta. En general se logra una audiencia y la devolución del dinero algunas veces en consumo y otras en efectivo”Por último, el funcionario destacó que “la oficina tiene un alto grado de resolución de los conflictos. Estamos en un 75/80% de resolución. Es menor el número de empresas que no se presentan o no acuerdan y prefieren las sanciones, pero la gran mayoría termina subsanando el error. Estamos atendiendo de 7 a 13 horas, en Nogoyá 672, también pueden comunicarse a los teléfonos Tel: (03446) 420449/420450, correo electrónico: omic@gualeguaychu.gov.ar o a través de las redes sociales en Defensa al Consumidor, pero siempre será necesario si se inicia un trámite, que se acerque a firmar. Los usuarios no solo tenemos la obligación de pagar, también tenemos nuestros derechos y el servicio que se brinda es gratuito”. (radio Máxima)