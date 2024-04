Garrafas: cómo tramitar el subsidio de Anses para los hogares sin gas natural

¿Quiénes pueden beneficiarse de este programa?

¿Cuál es el monto?

Cómo realizar el trámite

El Programa Hogar está destinado a brindar asistencia a los hogares de menores ingresos que no tienen un acceso a la red de gas natural. Este subsidio cubre hasta el 80% del costo de la garrafa de gas de 10, 12 y 15 kilos de capacidad, permitiendo que los hogares sin conexión a la red pública se puedan calefaccionar y también cocinar.Para solicitar elde capacidad debes cumplir con los siguientes requisitos:-Que ningún integrante del grupo familiar cuente con un servicio de gas natural a su nombre, ni tampoco haya solicitado la Tarifa Social de Gas.-Que los ingresos del grupo familiar no superen los 2 salarios mínimos vitales y móviles o si sos monotributista hasta la categoría C inclusive. También si uno de los integrantes es una persona con discapacidad (y tiene el CUD vigente), los ingresos mensuales del grupo familiar podrán ser de hasta 3 salarios mínimos vitales y móviles o, si sos monotributista, hasta la categoría D inclusive.-En hogares de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones (provincia de Buenos Aires), los ingresos mensuales del grupo familiar podrán ser de hasta 2,8 salarios mínimos vitales y móviles o monotributista hasta categoría D inclusive, o si convive un familiar con discapacidad, de hasta 4,2 salarios mínimos vitales y móviles o un monotributista hasta categoría E inclusive., la ubicación de la vivienda y la temporada del año.Durante los meses de invierno y en hogares con más de cinco personas, se puede acceder a un monto adicional. Además, en ciertas regiones y condiciones específicas, se pueden solicitar garrafas adicionales, indicó. Entre ellas, las zonas frías establecidas por la Ley 27.637 en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Salta y Tucumán.El proceso para solicitar el Programa Hogar es sencillo y se puede realizar a través de la plataforma digital de ANSES . Los solicitantes deben ingresar a Mi ANSES , verificar y cargar sus datos, y solicitar la Tarifa Social para el Programa Hogar siguiendo los pasos indicados. Una vez completada la solicitud, se puede descargar el comprobante y se recibirá información sobre el estado del trámite.Para quienes viven en áreas con cobertura de gas natural pero no están conectados, será necesario presentar un certificado emitido por la distribuidora que certifique la falta de conexión. Es importante tener actualizado el domicilio en ANSES para acceder al Programa Hogar, lo cual se puede hacer en una oficina con turno previo.