El dólar blue frena la marcha alcista y los financieros corrigen a la baja

Las cotizaciones libres pisaron el freno este miércoles y el dólar blue no llegó más allá de los $1.035, sin cambios en su cotización respecto del martes. De esta manera, cortó una racha de tres ruedas consecutivas al alza.Con un ajuste de un peso en el dólar mayorista que cerró en $869,50 la brecha quedó en 19%.Por su parte, los dólares financieros corrigieron las subidas de esta semana y cotizaron a la baja.El MEP cayó 0,64% o 6,63 pesos y se ubica nuevamente debajo del blue a $1025.En tanto el CCL tiene una caída más pronunciada de 1,03% o 11 pesos y se queda en $1064. La brecha se vuelve a comprimir hasta el 22,4%.Desde Romano Group analizaron la calma cambiaria y el aumento de la cotización en las las últimas jornadas. Al respecto indicaron que sigue en terrenos bajo el volumen operado en el MLC considerando la estacionalidad. Por lo que, con la liquidación de dólares por parte del agro sin hacerse sentir, con su consecuente menor oferta de CCL (por el 20% que deben ofrecerlos exportadores), y sumado a un contexto global adverso, dio por resultado las subas en las cotizaciones de FX Financieros.En la jornada de hoy el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 393,09 millones, unos US$130 millones más que ayer, lo que indica un mayor volumen de liquidación del agro, por lo tanto una mayor oferta y enseguida el precio del CCL corrigió a la baja.En línea con este análisis, el economista Gustavo Ber indicó que "más allá del transitorio freno en las liquidaciones, tanto por cuestiones operativas locales como por el contexto externo, que repercute en el menor ritmo de compras de dólares del BCRA, éste evento sería transitorio y próximamente la aceleración de las ventas de la cosecha volverían a vitalizar la acumulación de reservas.El reacomodamiento de los dólares financieros y libre de las últimas ruedas habría llegado a partir de dicha coyuntura y de la devaluación de las monedas emergentes, contagio que habría llevado a algunos operadores a cerrar apuestas hacia el ¨carry-trade¨, pero que de todos modos no alteraría - más allá de coyunturales vaivenes - las perspectivas de calma cambiaria a corto plazo.El valor del billete en el Banco Nación es de $888 y en el promedio de los bancos es de $912,99. De esta forma, el valor del dólar tarjeta es de $1.420,80.En cuanto al Banco Central, en una jornada con mejor volumen operado en el MLC, pudo comprar a mejor ritmo que los días previos. Hoy se hizo con US$198 millones, más de la mitad de lo operado y continúa la racha positiva de compras.En abril lleva comprados US$ 2.393 millones y desde diciembre 2023 US$ 13.769 millones.De esta forma las reservas brutas del BCRA aumentaron en la jornada 108 millones de dólares hasta los US$29.466. Fuente: (NA)