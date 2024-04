Consumidores opinaron sobre la inflación: "La realidad te golpea en la cara"

La inflación fue del 11% en marzo y acumuló 287,9% en los últimos doce meses, informó el INDEC. La división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 10,5%.Elonce recorrió la Feria de Salta y Nogoyá para conocer la opinión de los feriantes y de los consumidores.Desde un puesto donde venden carne, indicaron que “la picada común está en oferta a 6000 pesos. El lomo, en tanto, está a 9500 pesos, mientras que las costeletas se ofrecen a 7400 pesos. La falda para asar también está en oferta, a 4900 pesos”.Dijo que “la gente lleva mucha picada común para que le rinda. El puchero también se fue alto, cuando antes era elegido por su bajo costo. Las achuras también se venden enseguida. El mondongo o chorizo colorado sale mucho ahora. Sale mucho menos que un kilo de pulpa”.Desde una verdulería, en tanto, explicaron que “la lechuga y el tomate tuvieron un aumento importante en marzo, pero ahora bajaron. Nuestro rubro es oferta y demanda, depende qué se encuentre. La lechuga está 5000 pesos el kilo. El tomate 1800 pesos el bueno y especial o 1500 pesos un tomate más mediano. La gente los sigue llevando igual”.Un maple de huevo, hoy se consigue a más de 4000 pesos. Los lácteos también tuvieron un importante aumento de precios.Un cliente expresó que “es impresionante el aumento en todo el campo del comercio. La realidad te golpea en la cara. Cuando uno tiene hijos a cargo hay cosas, como los alimentos, que no se pueden obviar. Los salarios no acompañan. Los precios van por ascensor y los sueldos por escalera”.“En la feria se encuentran buenos precios, los proveedores se ponen del lado del comprador y es más accesible. Igualmente, todos buscamos promociones bancarias y lo que ayude a aliviar el bolsillo. Hoy vine a comprar verduras, porque tratamos de tener una dieta variada, sobre todo para los chicos”, dijo.Desde un puesto de venta de fiambres, comentaron que “son producción propia, va variando el precio según la materia prima. Trato de tener precios accesibles. El consumo es variable, ha mermado un poco pero al ser un producto diferente es distinto”.