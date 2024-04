Milei pronosticó cuándo Argentina podrá “despegar fuertemente”

Política Milei planea reunirse con Zelenski y analiza enviar ayuda militar a Ucrania

El presidente Javier Milei evitó dar fechas para la recuperación económica del país, aunque vaticinó que "hay muchos elementos para ser optimistas" y que para observar el repunte de la actividad económica primero deberán abrir el cepo y eliminar las restricciones del mercado cambiario, lo que considera que dará lugar al rebote de la economía que "hará que se expanda fuertemente".En una entrevista a CNN, Milei evitó hablar de fechas al sostener que "no es fácil saberlo" y dijo: "Quien le diga una fecha es un error, eso depende de la acción humana, pero hay muchos elementos para ser optimistas. Hoy la mitad de los argentinos cree que de cara a los próximos seis meses vamos a estar mejor"."El 70% de los argentinos está convencido de que vamos a terminar con la inflación. Cuando uno mira las nubes de palabras de generación espontánea aparece la palabra esperanza, el motor de los argentinos está intacto, está para salir", argumentó, y añadió: "En cuanto terminemos de sanear los balances del Banco Central y eliminar los pasivos remunerados, en ese momento, cuando abramos el cepo la Argentina va a poder despegar muy fuertemente"."El día que podamos abrir el cepo, todas las restricciones del mercado de cambio, el rebote que va a tener la economía argentina, eso va a hacer que se expanda fuertemente, nuestra esperanza es que podamos entrar al segundo semestre de este año en esa condición", prometió.Por su parte, el mandatario señaló que el Fondo Monetario Internacional vaticina que la recuperación podría tener lugar a mitad de año, pero remarcó que "depende de la voluntad de los individuos de canjear títulos"."Como liberales creemos en el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, las decisiones deben ser libres y respetando los derechos a la propiedad. No precipitamos las decisiones", manifestó.Por último, el jefe de Estado aclaró que no puede "correr riesgos" y especificó que si se equivoca "eso le va a pesar a 47 millones de seres humanos"."Es normal ser más cautelosos y que tengamos niveles de control de riesgo más altos. Si fuese algo que solo me impactara en mi hubiese avanzado. Tranquilos. Lo vamos a hacer cuando tengamos claros que los riesgos están controlados", concluyó.