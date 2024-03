Dos aéreas “low cost” lanzan vuelos desde $ 19.999 y cuotas: destinos y precios

La otra “low cost”

Las “low cost”, Flybondi y JetSmart comenzaron la semana con campañas de descuentos en sus sitios web con el objetivo de impulsar la venta de tickets aéreos más allá de Semana Santa.Flybondi lanzó 'TravelFly', con tarifas promocionalesa donde vuela la empresa: Río de Janeiro, Florianópolis y San Pablo. Hay tres cuotas sin interés en vuelos nacionales y 20% off para los miembros del 'Club Flybondi', el club de fidelidad de la aérea.En su sitio web, se encuentranBuenos Aires-Córdoba, Buenos Aires-Corrientes, Buenos Aires-Posadas, Buenos Aires-Santiago del Estero y Buenos Aires-Tucumán.para las rutas Buenos Aires-Mendoza y Buenos Aires-Neuquén;para Buenos Aires-Jujuy y Buenos Aires-Salta, ypara Buenos Aires-Trelew, Buenos Aires-Puerto Madryn y Buenos Aires-Puerto Iguazú.para la ruta Buenos Aires-Bariloche, arrancanpara Buenos Aires-Comodoro Rivadavia,para Buenos Aires-El Calafate ypara Buenos Aires-Ushuaia.En cuanto a las rutas interprovinciales -las que no pasan por Buenos Aires- se pueden encontrarpara las rutas Córdoba-Salta y Córdoba-Mendoza;para Córdoba-Neuquén; ypor tramo para Córdoba-Bariloche.También hasta el fin de semana, hay disponiblespor tramo y a Río de Janeiro,. En estos casos, los, solo un bolso de mano en cabina de hasta tres kilos.Por su parte,. Se podrán comprar pasajes, para todos los destinos nacionales e internacionales a los que la aerolínea vuela desde la Argentina con precios promocionales.Así,y los domésticos se pueden pagar con el. Para acceder a la promoción, hay que aplicar el código 'sale' en el sitio web de la compañía.Esperan el impacto de la caída del consumo tras el final de Semana Santa, y con el comienzo de la temporada baja. Si bien las proyecciones de las “low cost” son optimistas, y argumentaron que estas campañas suelen hacerlas con frecuencia, el sector espera que se note el impacto de la caída del consumo tras el final de Semana Santa, y con el comienzo de la temporada baja.De esa manera, buscan aminorar el impacto del aumento de tarifas en el bolsillo de los clientes tras la devaluación y captar a quienes todavía no planificaron sus vacaciones y quienes piensan en hacer un viaje o una escapada más adelante. Fuente: (ElCronista)