Buen pagador y pago anual: los descuentos que habrá en impuestos provinciales

El senador provincial Rubén Dal Molín informó sobre el proyecto que se aprobó en el Senado y ahora se trata en Diputados, que incluye un descuento de hasta el 50 por ciento para el “buen pagador” de los impuestos provinciales.Buen pagador se considera a quien tiene pago el año 2023, y por ello tendrá un 20 por ciento de descuento. Además, con el pago de contado anual, la bonificación llegará a un 50 por ciento del total.Asimismo, si el contribuyente que tiene cancelado el pago del año pasado, y no cuenta con los fondos para abonar el 2024 de contado, y opta por realizarlo en cuotas, contará igualmente con un descuento sobre las cuotas, aunque ATER establece que, en este caso puntual, el beneficio “no puede ser superior a aquel que se descuente por pago de contado”, señaló.Dal Molín agregó además, que pese al incentivo de descuentos, quienes abonen en cuotas los impuestos provinciales, se verán alcanzados en el segundo semestre, con una, que será regulada por un indicador, con el objeto de que “la cuota no pierda valor” frente a los vaivenes de la economía. “No es similar a la inflación, va bastante por debajo, pero hay un indicador que actualiza el monto en el segundo semestre. Eso se reajustó, va a haber una mínima actualización, no van a ser cuotas fijas”, adelantó., para que la gente nos entienda”, señaló el senador en