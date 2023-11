Inflación, el dólar y Ley de Alquileres: lo que dijo Milei sobre temas claves

Milei: "Bajar la inflación tardará entre 18 y 24 meses"

El presidente electo se refirió a cuestiones económicas y brindó definiciones sobre temas claves en el país, como los son, la inflación, el cepo al dólar y la Ley de Alquileres.El presidente electo, Javier Milei, consideró que bajar los niveles de inflación en la Argentina demandará hasta dos años y advirtió que la condición previa es solucionar el problema de las Leliqs."La evidencia empírica para el caso argentino dice que si vos cortás hoy con la emisión monetaria, ese proceso tarda entre 18 y 24 meses para destruirla y llevarla a los niveles más bajos internacionales", señaló el libertario en declaraciones radiales.El mandatario surgido de las urnas alertó: "Si no resolvemos el problema de las Leliqs y abrimos (el cepo), nos vamos a una hiper"."Para evitar la hiper, hay que resolver el problema de las Leliqs, porque no es opción mantener este cepo que traba la economía, porque usted genera un exceso de demanda en el mercado de divisas, que tiene un correlato de exceso de oferta en el resto de la economía", explicó el líder de La Libertad Avanza.En su comentario agregó que a raíz de esta situación "en el mercado de bonos el precio de los bonos muy bajo, por lo tanto la tasa de interés es enorme. Eso impacta en la actividad económica, le deja un exceso de oferta del mercado de bienes que hace que se le retraiga la actividad económica y la demanda de trabajo".Acerca del mercado laboral, sostuvo que la caída de la demanda de trabajo no se ve en el desempleo "porque lo que sucede es que se licúan los salarios en términos reales por el efecto de la inflación y por eso tiene un tercio de los trabajadores formales debajo de la línea de la pobreza".Milei aseguró que debido a este escenario se "genera una situación de no crecimiento y estancamiento y tensión social que profundiza el desequilibrio fiscal y que a la postre se termina en un mayor desequilibrio en el mercado de cambio porque ese déficit lo financia con emisión".El presidente electo, Javier Milei, aseguró que antes de levantar el cepo cambiario se debe solucionar el "problema de las Leliqs", ya que de no hacerlo el país podría caer en una hiperinflación."No se puede resolver el problema del cepo cambiario si no se resuelve el problema de las Leliqs. Es la otra cara de la moneda", señaló el líder de La Libertad Avanza.En declaraciones a Radio Rivadavia, el libertario enfatizó: "Si no resolvés el problema de las Leliqs, te vas a una hiperinflación. Hay que resolver el problema de las Leliqs y después liberas".Consultado sobre cuánto podría ser el precio del dólar en ese caso, el mandatario surgido de las urnas señaló: "Los precios los va a determinar el mercado, pero antes tenés que corregir los desequilibrios de stocks porque la dinámica de ajuste sin corregir los desequilibrios de stocks puede ser letal y llevarte a una hiperinflación".Milei reiteró que está dispuesto a "aplicar el manual a rajatabla para arreglar los problemas" y marcó los ejes de su Gobierno: "Estado pequeño y comprometido a honrar los compromisos, respeto al derecho de propiedad, una posición abierta hacia el mundo en términos comerciales".El presidente electo, Javier Milei, aseguró que "hay que derogar la Ley de Alquileres" para que se pueda pactar un contrato "en cualquier moneda"."Hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes", consideró el líder de La Libertad Avanza en declaraciones radiales.Según dijo, "lo único que ha hecho la Ley de Alquileres es generar daño" porque "terminó perjudicando a aquellos que pretendía proteger"."La libertad monetaria es parte de las cosas en las que queremos avanzar", resaltó Milei.La Cámara de diputados reformó la Ley de Alquileres sancionada en 2020, a lo que el libertario votó el contra.La norma actual establece que los contratos de alquileres se realizan por tres años, los ajustes pueden, realizarse cada seis meses y la moneda es el peso. Fuente: (NA)