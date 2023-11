Milei habló tras la victoria: Primeras definiciones y gabinete presidencial

Política El presidente Alberto Fernández recibiría hoy a su sucesor Javier Milei

El Gabinete presidencial

No solo rediseñamos los mecanismos tarifarios para que no generen daño sobre la población, sino que, además, si los tiempos en los que logramos ser exitosos en poner en orden la macroeconomía demanda más de lo que planeábamos, la válvula de ajuste es el Ministerio de Capital Humano

Política Cómo fue el encuentro entre Javier Milei y Mauricio Macri tras resultar electo

Javier Milei es el nuevo presidente de la Argentina: tras vencer en el balotaje a Sergio Massa: el liberal arrasó con el 55,6% de los votos, por más de 11 puntos de diferencia contra el 44,3% del candidato oficialista.Tras la definición, Milei habló por primera vez luego del discurso que dio a todo el país desde el Hotel Libertador y compartió definiciones sobre su próxima gestión, la cual asumirá el próximo 10 de diciembre.Para Milei, decir esto fue "una canallada" yEn diálogo con radio Rivadavia, el mandatario electo enumeró también una serie de puntos críticos que deberá enfrentar como "herencia" en los próximos cuatro años: "Usted no puede soslayar el hecho de que el acuerdo con el FMI está caído y que el déficit primario ha tenido una meta de 1,9% y está camino a 3%, usted no puede soslayar que la inflación está viajando en la punta del 300% y acelerándose".Además, calculó todas las deudas pendientes de la Argentina, tanto en pesos como en dólares, y criticó "".Por otro lado, fue consultado sobre sus futuros ministros cuando asuma y recorte la actual estructura a unas ocho carteras:en Interior.en Cancillería.como ministra de Capital Humano.Argentina, Guillermo Ferraro, como ministro de Infraestructura.Luego, en diálogo con radio Mitre agregó quién se hará cargo de Justicia, al referirse a las vacantes que hay actualmente en la Corte Suprema de Justicia. ", y con la Corte, que sea algo consensuado", manifestó.En tanto que la actual diputada Carolina Píparo será titular de la Anses en su próxima gestión.Sin embargo, respecto a los nombres desconocidos -con especial preocupación respecto a quién ocupará el Palacio de Hacienda- Milei fue cauto y volvió a apuntar contra el Gobierno, el cual considera que está teniendo un "manejo perverso en algunas cuestiones" que lo obliga a "tener mucha cautela"."Si el Gobierno actual está intentando cargar los costos de sus errores de política económica sobre el nuevo ministro, imagínese que usted deja un lapso de dos semanas donde al nuevo ministro lo están torpedeando por cielo y tierra sin posibilidad de actuar", consideró el liberal.Respecto a las primeras acciones de su gestión, Milei se mostró "dispuestos a aplicar el manual a rajatabla para arreglar los problemas que dejó este Gobierno" y, en busca de darle tranquilidad a la población, adelantó que su equipo tiene "diseñados todos los mecanismos para manejar la situación minimizando el daño".".Consultado sobre la posibilidad de levantar el cepo cambiario, el economista señaló que ese problema "no se puede resolver si no se resuelve el problema de las leliqs" ya que, de no ser así, "te vas a una hiperinflación"."En paralelo, vamos a avanzar con el ajuste fiscal: el ajuste tiene que venir de todas maneras, el problema es quién lo paga", dijo Milei. Y, al respecto, sumó: "".Aquí, repasó los "pilares básicos" de su gestión: "Un Estado pequeño, comprometido en honrar los compromisos, respetar a rajatabla el derecho de propiedad y con una posición abierta hacia el mundo en términos comerciales".