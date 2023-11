Milei dijo que privatizará YPF y los medios públicos: planes para ANSES y AFIP

Qué planea Javier Milei para YPF

El presidente electo Javier Milei anticipó que privatizará diversas empresas estatales como la petrolera YPF y los medios que integran el sistema público, específicamente la TV Pública, Radio Nacional y Télam, mientras que rediseñará organismos clave como la AFIP y ANSeS.Así lo adelantó en diálogo con Radio Mitre esta mañana, donde también confirmó diversos nombres que liderarán sus equipos, entre ellos, Carolina Píparo al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia.Además, Milei también compartió elogios al ex titular del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, cuyo nombre suena para el Palacio de Hacienda: sus planes y equipos para YPF, ANSeS, AFIP y los medios públicos.En diálogo con Radio Mitre, Milei habló específicamente sobre la petrolera estatal YPF y señaló que "primero la tienen que recomponer". Aquí, apuntó contra el exministro de Economía de Cristina Kirchner, Axel Kicillof."Desde que el señor Axel Kicillof decidió estatizarla el deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados para que valga menos que cuando se la expropió... Evidentemente lo que primero que hay que hacer es recomponerla", definió.Tras esto, el presidente electo fue consultado sobre la posibilidad de que el ex ministro de Energía de Mauricio Macri, Javier Iguacel, lidere YPF, a lo que el liberal adelantó que dialogará con él: "Nos gustaría que se incorpore", señaló.Respecto a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Milei ya conoce quién liderará la entidad, aunque no compartió públicamente el nombre aún. Por su parte, adelantó una reforma fiscal "para que el sistema sea simplificado y no sea la tortura que es hoy"."Tenemos que apuntar a un acuerdo con las provincias para llevar una estructura amigable que no supere los 10 impuestos, piense que hay 160 que solamente recaudan medio punto del PBI", repasó.Consultado sobre el futuro de las jubilaciones y la gestión de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) que hoy maneja el Estado, Javier Milei primero adelantó que su titular será la excandidata a gobernadora por la Provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo.Además, reveló que va a estar acompañada por Juan Manuel Verón, "él ha trabajado activamente en la reforma del sistema previsional de México, es una persona con una experiencia muy fuerte en poner orden en ese plano", destacó.Tras esto, consideró: "Si usted no recompone la generación de ingresos por parte del sector privado, cualquier promesa que se le haga a los jubilados es mentira"."En la medida que la economía crece, a todos nos va a ir mejor y los jubilados irán en línea con eso", agregó. Para cerrar, adelantó que no cambiará por ahora el sistema de jubilaciones públicas por uno similar a las AFJP ya que los "desequilibrios" actuales no lo permiten: "Hay que preservar los derechos adquiridos", tranquilizó.Consultado por el futuro los medios públicos, Milei fue tajante: "Nosotros consideramos que la TV Publica se ha convertido en un mecanismo de propaganda".Y, tras esto, aseguró: "El 75% de lo que se habló de nuestro espacio se hizo de manera negativa, con mentiras y abonando la campaña del miedo. No adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de propaganda".Durante una recorrida por la estación Constitución, la futura legisladora dijo: "Vamos a cerrar la TV Pública, vamos a privatizar la TV Pública. Los medios públicos se van a privatizar, así que procurá ser una buena trabajadora".