Renuevan el cupo para la compra de dólar ahorro: los detalles

Con el inicio del nuevo mes se renueva la posibilidad de compra de US$ 200 para un segmento de ciudadanos habilitados a acceder a la cotización exclusiva para atesoramiento a un valor de $ 413,11 por cada unidad de moneda americana.



Este es el valor del denominado "dólar ahorro" que se compone sumando a la cotización oficial un 30% del denominado Impuesto Para Una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) y un 35% adicional a cuenta del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. La cotización del dólar oficial tras la devaluación de la víspera es de $ 250,37. El valor de $ 413,11 regirá para quienes realicen sus operaciones antes que el Banco Central disponga la depreciación diaria.



De todas maneras a través de distintas regulaciones la autoridad monetaria redujo a un universo muy pequeño de ciudadanos la posibilidad de acceder a esta cotización para atesoramiento.



No pueden comprar a este tipo de cambio:



Quienes compraron dólar MEP o CCL en los últimos 90 días.



Quienes cobraron en 2020 salarios a través del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP).



Quienes cobran planes sociales o ayudas estatales como la AUH.



Monotributistas que tengan en curso créditos a tasa subsidiada.



Quienes no tienen sus ingresos declarados.



Cotitulares de cuentas bancarias.



Quienes gastaron con tarjeta su cupo de U$S200 (incluye, por ejemplo, el pago de Netflix o Spotify en dólares).



Aquellos que tienen un plan de pago a 12 cuotas por deudas con tarjeta de crédito.



Quienes refinanciaron con bancos sus deudas por créditos personales, prendarios o hipotecarios.



Beneficiarios del refuerzo de ingresos que se pagó en mayo y junio de 2022.



Quienes reciben los subsidios estatales para el pago de las tarifas de luz y gas.



Quienes ingresen a la moratoria previsional para jubilarse sin contar con los 30 años de aportes obligatorios.