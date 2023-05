Nuevos límites de tarjetas de crédito: cómo funcionan y claves a tener en cuenta

Economía Suba de tope de financiamiento abarca a 39 millones de tarjetas de crédito

Todos los meses millones de argentinos hacen uso de las tarjetas de crédito para realizar sus compras y en muchos casos las utilizan para acceder a bienes de primera necesidad. De hecho, las estadísticas oficiales indican que el 37,1% de la facturación de los supermercados del país es por operaciones canceladas con ese medio de pago.El Ministerio de Economía informó, luego de una reunión con empresarios del sector bancario, que. Quienes paguen con tarjeta de crédito podrán financiar sus consumos con un límite mayor, tanto en cuotas como en efectivo.Si bien son una herramienta muy conveniente para financiarse, sobre todo cuando cuesta llegar a fin de mes, es importante hacer un buen uso de la tarjeta de crédito para que no termine convirtiéndose en un problema por sí mismo.En la página web “Justicia Cerca”, se proponenque se deben tener en cuenta para utilizar correctamente las tarjetas.1 -En primer lugar, es importante. Una de ellas es por supuesto el pago total que, como su nombre lo indica, consiste en abonar la totalidad de las cuotas del mes, incluyendo los intereses, si corresponde, así como los gastos administrativos del banco. Al realizar el pago total, se estará cumpliendo al 100% con los términos acordados entre la tarjeta y el cliente.Otra alternativa es el pago parcial. Si una persona cuenta con fondos superiores al pago mínimo pero no dispone del monto total, puede optar por realizar pagos parciales. La diferencia entre el pago total y el pago parcial se reflejará como saldo pendiente.Una vez que se cancele el saldo pendiente, en el próximo resumen se calcularán los intereses en función de ese importe y del tiempo transcurrido desde su cancelación. Es prudente recordar que, si se realiza únicamente el pago mínimo, se generarán intereses adicionales por el saldo restante, ya que la tarjeta estará financiando los gastos.La tercera alternativa es el. Es el menor monto que se puede pagar para que el banco mantenga vigente la tarjeta y no se entre en mora. Sin embargo, esta opción, los cuales se calcularán en función del tiempo y el monto adeudado.Para que los usuarios no entren en deudas cada vez más altas, es recomendable pagar siempre que se pueda el monto total o bien, dejar un saldo menor para el refinanciamiento. Además, es prudente limitar el uso del plástico a la compra de productos que sean realmente necesarios, más aún cuando el presupuesto familiar está al límite de la canasta básica.2 -. Por eso, es importante prestar atención a la fecha de vencimiento indicada en el resumen.Si el resumen vence y no se realiza ningún pago, ni siquiera el pago mínimo, se entrará técnicamente “en mora”. A partir de ese momento, se generarán dos tipos de intereses: compensatorios y punitorios. Los primeros son aquellos que se aplican directamente para compensar la deuda sobre el monto convenido; los segundos, son los que “castigan” el comportamiento de morosidad, aplicando recargos a la deuda preexistente.3 - Si se encuentran, se pueden impugnar incluso si ya se ha pagado el monto total de ese mes. Lo importante es no olvidar presentar la queja dentro de los primeros 30 días después de recibir el resumen, ya sea que se haya recibido en el domicilio o por correo electrónico, según lo establecido por la Ley de Tarjetas de Crédito. Mientras tanto, se puede seguir utilizando tu tarjeta con normalidad.4 - Así como se pueden encontrar compras extrañas, también se pueden encontrar. De igual manera, es fundamental estar atento al detalle del resumen y presentar un reclamo de inmediato. Además, dentro de los primeros 30 días desde la recepción del resumen, se debe enviar una nota de queja detallando los gastos incorrectos y proporcionando la información necesaria para aclarar el error.La entidad emisora de la tarjeta debe responder dentro de los 30 días. Si el cliente no está satisfecho con la respuesta, tienes un plazo de siete días para rechazarla. En el mismo resumen de cuenta se puede encontrar la dirección correcta donde enviar la nota.5 -, es crucial notificarlo de inmediato mediante una llamada telefónica. Por ley, las empresas deben contar con un sistema telefónico disponible las 24 horas para recibir este tipo de denuncias. Una vez notificada, la entidad emisora debe notificar a los comercios que la tarjeta fue cancelada.