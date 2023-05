ANSES: cómo es el trámite para activar los haberes suspendidos

¿Por qué ANSES puede suspender los haberes?

Cómo activar haberes suspendidos de ANSES

Paso a paso, cómo es el trámite

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un esquema de reintegración de pago de jubilaciones y pensiones para aquellos beneficiarios que hayan sido dados de baja por diferentes motivos.La suspensión del cobro no implica la baja de la jubilación o pensión. Para comenzar a cobrar nuevamente, el titular, apoderado y/o representante deberá solicitar la activación de la prestación.-El Titular o el Representante no se presentó a cobrar durante tres meses consecutivos o si la cuenta donde recibe la prestación no registra movimientos durante ese período.-Se detecta alguna incompatibilidad-Si el titular o representante sale del país durante un largo período de tiempo y no comunica su ausenciaEl titular o su representante deberán presentar, en cada caso, determinados documentos ante ANSES para que se reintegre el pago. Luego, se deberá realizar un trámite a través de la página web del organismo en Mi ANSES.-Documento Nacional de Identidad (DNI)-Formulario PS 6.236- Reclamo de haberes-Documentación que justifique activar la prestación suspendida-Formulario “Carta Poder” (PS.6.4) para tramitar o poder general otorgado por escribano, solo en caso que la/el apoderada/o no figure en el recibo de cobro-Certificado de Fe de Vida de la persona titular emitido por autoridad policial, judicial, consular o, en caso de internación, por la máxima autoridad de la institución donde se encuentre (director o administrador).Este trámite se puede realizar de manera presencial con turno previo. Si el titular está en el exterior, debe que presentar el reclamo a través de tu apoderada/o, representante o banco apoderado. En todos los casos se deberá agregar el Certificado de Fe de Vida del titular de la prestación, extendido por el consulado argentino del país de residencia.-Revisar los datos personales y familiares: ingresar a Mi ANSES con Clave de la Seguridad Social y verificar que losdatos de contacto, personales y familiares estén correctos.-Completar el formulario según corresponda: descargar el Formulario Reclamo de haberes (PS 6.236) y llevarlo completo el día del turno.-Sacar turno: solicitar un turno para ser atendida/o en una oficina de ANSES. Fuente: (Minuto Uno)