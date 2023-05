Qué tasas de interés suben y cuáles bajan tras las nuevas medidas del gobierno

Qué tasas suben y cuáles bajan:

A principios de esta semana, el Banco Central (BCRA) modificó la tasa de referencia y otras tasas de interés que afectan tanto a personas físicas como a empresas.para tentar a los pequeños inversores que se queden en pesos y no vayan a refugiarse al dólar;. Esto último correrá a partir de junio.Para los minoristas con colocaciones de hasta $30 millones, la tasa será del 97% anual. “Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado la tasa mínima garantizada se establece en 90% (138% de TEA)”, detalló el Banco Central. Esta suba de tasas implica un rendimiento mensual del orden del 8%."En pos de mantener el incentivo al ahorro en pesos, el BCRA elevó la tasa de interés mínima garantizada sobre los plazos fijos de personas humana", destacó la autoridad monetaria.De esta forma,El Banco Central dispusopara personas humanas y desde junio baja de 88% a 86% TNA”.La rebaja en la tasa. Entrarán en vigencia sólo para los saldos que queden impagos sobre el total del resumen de cuenta de una persona.Es decir,. La baja de dos puntos es para aquellos que refinancian el total o parte del resumen de la tarjeta de crédito.Como otro mecanismo para estimular el consumo se dispuso también, según da cuenta este martes el Boletín Oficial,. No sólo se extendió el plazo de este beneficio (ahora corre hasta el 31 de diciembre de 2023), si no queCon el objetivo de no encarecer aún más los costos para las familias y ayudar al consumo, se reducen las tasas del Ahora 12 en hasta 9 puntos porcentuales. Se trata, según anunciaron en Economía, de “un beneficio concreto a comerciantes y empresas”.Se espera que"De esta manera, se promueve el consumo de productos sólo de origen nacional, que representan 5,8 millones de operaciones mensuales por un total de más de 250 mil millones de pesos", detallaron en el Palacio de Hacienda.