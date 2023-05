Suba de tasas: cuánto cuesta financiarse con tarjetas de crédito y préstamos

Cuánto sube el costo financiero total

Las tasas para comprar en cuotas y préstamos personales aumentan a partir del pasado viernes. La suba se da luego del fuerte incremento sobre las tasas de interés que aplicó el Banco Central para las Leliq y plazos fijos, con el objetivo de intentar contener a la inflación y la presión sobre los dólares paralelos.En el caso de los consumos en cuotas a través de tarjetas de crédito, el aumento fue de 8 puntos porcentuales, por lo cual la Tasa Nominal Anual (TNA) ascendió al 88%, lo que representa 7,23% mensual. La Tasa Efectiva Anual (TEA), en tanto, subió a casi 134 por ciento.No obstante, Damián Di Pace, director de Focus Market, advierte que el Costo Financiero Total (CFT), que es el valor final que pagarán los consumidores, incluyendo todos los gastos asociados, será mucho más alto tanto para los consumos con tarjetas de crédito como para los préstamos personales.De acuerdo con Di Pace, en el caso de los consumos en cuotas a través de tarjetas de créditos, el CFT aumenta por encima del 160% anual, mientras que para los préstamos personales ascenderá desde el 260% hasta el 330%, dependiendo de cada tipo de crédito.Los analistas advierten por el impacto negativo que este fuerte repunte de tasas generará en los niveles de consumo para las familias y en la productividad de las empresas, que deberán pagar mayores costos por endeudamiento, más allá del efecto de contención sobre la inflación y el mercado cambiario, indicóUn caso estándar, para la compra de un celular de $300.000 en un supermercado conocido en 12 cuotas, implica una tasa de interés nominal del 192%, para una cuota de $45.600 y costo final del producto de $548.000. Lo que implica $248.000 de pago adicional. Pero eso no es todo, el CFT es del 247%, que aunque no se exprese en el precio de la cuota, se computa en la compra. El valor final del producto con este cálculo incluido sería de $ 741.000, la friolera de $441.000 adicionales en un año para la compra de un celular.Pero supongamos que el comprador decide comprar al contado porque no quiere pagar semejante sobrecosto y luego financia los saldos con el pago mínimo de la tarjeta o decide cuotificar ese saldo.Una tarjeta de un banco conocido privado, informe que el saldo de la tarjeta si se decide pagar el mínimo se puede financiar con una tasa del 145%, tanto para 3, 6 o 12 cuotas, sin computar el IVA.Claro que esta tasa se aplica cuando el saldo es menor a los $200.000. Si es superior, la tasa llega al 215%. Como costo financiero total.Los últimos datos de Indec señalan que en febrero el consumo en los supermercados registró un avance del 1% respecto al mismo mes del año pasado, aunque en comparación con el mes anterior los niveles se mantuvieron casi estables, con una merma del 0,1 por ciento.En tanto, un relevamiento de Focus Market advierte que se observó una caída del consumo en supermercados a principios de abril. La merma se da en medio de la disparada de la inflación que registra la economía del país, que en marzo trepó hasta 7,7% mensual y 104,4% interanual, de acuerdo con la medición del Indec.Lo que es claro es que la disparada de los precios distorsionó el mercado del crédito y que sobretasas de más del 100% marcan lo antieconómico de endeudarse hoy en la Argentina.Pagar los saldos en una sólo cuota o evitar utilizar la tarjeta de crédito parece ser la mejor solución para una compra inteligente.