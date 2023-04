Precios Justos de la Carne: “Los anuncios quedan centralizados en Buenos Aires”

La Secretaría de Comercio de la Nación confirmó este martes los precios vigentes hasta el 30 de abril de los sietes cortes de carne vacuna de consumo masivo que forman parte del programa Precios Justos de la Carne. Así, por ejemplo, el asado costará $1.068 por kilo.Sin embargo, esos “Precios Justos” no llegan a todas las carnicerías de la ciudad.registró el caso de un comercio del rubro, en calle Laprida, desde donde aseguraron que este tipo de anuncios “quedan centralizados en Buenos Aires”.un carnicero de Paraná, Ramiro Rivera. Y agregó: “El cliente piensa que no queremos adherirnos al programa, siendo que generaríamos más movimiento y más ventas, pero ocurre que esos anuncios quedan en Buenos Aires, como pasa con la mayoría de las cosas”.“Hace unos días, el precio de la carne aumentó 50 pesos, pero aún no lo hemos trasladado al mostrador porque el cliente elige qué comprar y el precio del pollo también subió considerablemente”, explicó Rivera al tiempo que destacó: “El precio del pollo es más caro que el de la carne y el cliente no lo entiende porque los anuncios dicen una cosa, pero la realidad en el mostrador es otra”.Desde la carnicería de calle Laprida ofrecen “combos familiares para contrarrestar esos anuncios que no llegan a nuestra provincia”. Además, trabajan con las aplicaciones y las tarjetas bancarias que ofrecen descuentos y promociones a sus clientes.Se recordará que en el marco del Precios Justos de la Carne, rigen reintegros del 10% para los consumidores que abonen sus compras en carnicerías y minimercados con tarjetas de débito. El beneficio será todos los días en todo el país para las compras en comercios que se encuentren inscriptos en la AFIP a la fecha de entrada en vigencia del programa e incluye carnicerías de barrio, minimercados y comercios que se estén inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) como MiPyme.