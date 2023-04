Precios Justos de la carne: “Es un parche” advirtieron desde el sector

El presidente de la Cámara de Industrias Cárnicas de Entre Ríos, Alberto Berardi, expresó su opinión luego del anuncio de la extensión, hasta fines de abril, del programa de Precios Justos para siete cortes de carne vacuna de consumo popular.“Es un parche para pretender solucionar los problemas del pequeño consumidor, que no tiene ingresos, pero no es la solución porque está hecho para que se aplique en la provincia de Buenos Aires y sólo lo pueden lograr los frigoríficos exportadores” expresó Berardi.En cuanto a qué medidas se deberían aplicar, Berardi señaló que el camino a seguir es otro: “Nos tenemos que sincerar y buscar un proyecto que lleve al crecimiento del stock ganadero. Al no tener financiación, sanidad, enseñanza, capacitación, nunca va a crecer y hace 40 años que lo tenemos”.Por último, manifestó que “es cuestión de idiosincrasia el hecho de que no se hagan las cosas como corresponde, no hay un sinceramiento de todo el sector que, en lugar de esperar a un funcionario que proponga cosas, tiene que decir esto es lo que queremos e imponerlo al Estado”.Finalmente, el Presidente de la Cámara de Industrias Cárnicas de Entre Ríos, convocó a que las demás cámaras se asocien para buscar una solución. “Tenemos que trabajar todas las carnes juntas porque en Argentina hay grietas por todos lados, la carne bovina va a crecer con la ayuda de la carne porcina y de la carne aviar”. (APF)