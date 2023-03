El precio del pollo subió un 100% en tres meses: las causas y las proyecciones

A qué se debe la suba del pollo

Desde los primeros días de enero del 2023 el precio del pollo. En tres meses, subió un 100 por ciento, confirmaron desde diversos comercios a.Desde un local dedicado a la venta de pollo señalaron que en enero, el cajón de pollo, de 20 kilos, costaba $6.000 pesos. En tanto a mediados de marzo, pasó a costar $12.000 y, este viernes, en el último día del tercer mes del año, el mismo cajón se consigue aEsta fuerte suba del precio del pollo rápidamente se vio impactada en los comercios, donde aseguraron que "todos los días" deben actualizar los valores y eso repercute directamente en el consumo de los clientes.Según informó el secretario de Agricultura de Entre Ríos, Lucio Amavet, ala suba en el precio del pollo no tiene una única razón, si no que "" y eso deriva en la suba del precio final. En este aspecto, Amavet hizo una enumeración de algunas de las causas que originaron la escalada del precio.: en este punto, Amavet dijo que el precio de la carne avícola no "escapa a la situación macroeconómica del país". Donde todo está aumentando y es una condición general.: "el maíz es un insumo que necesita en altos porcentajes el sector para elaborar el alimento. Y la sequía afectó mucho, esto se traduce en una menor oferta del maíz mayor precio", detalló Amavet al sumar que tanto el maíz como la soja "son indispensables para pasar de proteína vegetal a proteína animal".: al subir el precio de la carne vacuna y en menor medida la proporciona, origina que "se genere una mayor demanda del pollo que se traduce en el aumento de precios".Amavet detalló que, pero que "Entre Ríos, al igual que el resto del país, se encuentra en líneas generales con sus mercados externos cerrados producto de haber ocurrido el primer caso de gripe en la provincia de Río Negro, y alertó al Senasa y asmáticamente se cerraron los mercados"."Es una situación que se vive a hace aproximadme te un mes y el sector avícola destina un 60% al mercado interno, el resto se exporta, pero en este momento lo están acopiando, para que cuando se abra la exportación se pueda liberar rápidamente", sostuvo el funcionario al tiempo que destacó que SENASA evalúa diversas alternativas para atravesar la enfermedad: como una vacunación en especies reproductivas, sumar testeos en granjas productivas y otras medidas.En este sentido, informó que la Cancillería Argentina, Secretaria de Ganadería y el Senasa entablaron relaciones comerciales con Hong Kong, Rusia, Uruguay y para poder exportar y que se "vuelva a girar la rueda". Al consultarle sobre las exportaciones, el funcionario destacó que "se observa la posibilidad de regionalizar los sectores, es decir se evalúa la posibilidad de exportar dea país libre de gripe aviar. O de zona con influenza a país con influenza. ""Las reuniones son permanentes y mientras reforzamos las medidas de bioseguridad en las granas comerciales se van abriendo nuevos caminos", aseveró.Por otro lado, señaló que personal de la dirección de Fiscalización de Fauna y personal de la Secretaria de Ambiente están atentos a posibles casos, para que de ser necesario se aplique el protocolo y posterior control".Tras conocerse que en Entre Ríos hubo frigoríficos que permanecieron cerrados, por al menos diez días, Amavet dijo que "pY amplió: "Es claro que se restringieron las medidas de seguridad, como los ingresos a plantas, pero la faena se sigue dando con normalidad y se abastece al mercado interno". En este punto, destacó que las granjas criadoras de pollo siguen recibiendo la producción para concretar la tarea".Al consultarte por las porciones para los próximos meses en relación al precio del pollo, señaló quelo que proporcionará mayores toneladas de maíz y soja para que se genere el alimento. Si esto sucede,","Es necesario esperar como transitamos el mes de abril y saber cómo se desarrolla la oferta de insumos", cerró.