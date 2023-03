Comenzaron a vender huevos de Pascua: los precios alcanzan hasta $5.800

, registróCon papeles de colores, de personajes de Marvel, Disney, de afamadas marcas de chocolates, con sorpresas, con confites, más refinados o tradicionales. Todos ya están a la venta en los supermercados y chocolaterías de la ciudad, pero la venta aún no es muy buena y las ofertas se hacen desear.Entrar a un supermercado con chicos actualmente es una pesadilla para muchos padres, ya que las tentadoras góndolas, bosques de chocolates, etc., hace casi imposible salir de allí sin un huevo de pascua, por más diminuto que sea.Sin embargo, si de economía familiar se habla, los padres están preocupados ya que, a pocas semanas de Pascuas, los precios que pueden encontrarse son muy altos y -especialmente-en las familias numerosas, se hace duro cumplir con los deseos y peticiones de los más pequeños.Así,aproximadamente.Los huevos que les gustan a los chicos no tienen ni un confite, solo algún juguetito, que seguramente se perderá en minutos, pero los chicos se enloquecen con eso. El problema es cuando se trata de una familia con más de un hijo. Uno de estos huevos cuesta unos 3.200 pesos y entonces el presupuesto se eleva.Una opción para toda la familia y que a los más grandes gusta, son los huevos de chocolates artesanales, en cajas, con decoraciones únicas y rellenos con bombones. A esos, los chicos ni los miran, pero actualmente en las góndolas los encontramos con precios lejanos a muchos bolsillos.También podemos encontrar estas opciones: Gallinitas de chocolate (120 gramos) a 2.000 pesos o Conejos de chocolates (96 gramos) desde 1.500 pesos. Los huevos más simples de 80 o 90 gramos están a unos 1.400 pesos.Con estos precios, los consumidores aún no están decididos y seguramente seguirán buscando precios hasta último momento. Ahora, la tarea difícil es convencer a los chicos que los chocolates son todos iguales y que cualquiera es rico también son ricos.