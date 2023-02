Afirman que habrá bonos para jubilados que cobran menos: desde cuándo será

El anuncio del bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podría incorporar en marzo 2023 un bono extra para jubilados de entre $ 8000 y $ 14.000, que se liquidaría de forma decreciente junto a los haberes con aumento del 16 al 18%.Si bien esta suma no se encuentra prevista en el cálculo de movilidad, las estimaciones surgen del diferencial dado entre la suba anual que registraron los pasivos del régimen previsional durante 2022 frente a la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) del 94,8%.Con el aumento de las jubilaciones y pensiones para el período marzo-mayo, que se estima del orden del 16/18%, afirman que habrá un nuevo bono para los que cobran haberes más bajos durante esos meses. De lo contrario, esos jubilados y pensionados cobrarían menos que en los meses anteriores, admitieron en el Gobierno.El aumento de la movilidad de marzo-mayo se anunciaría el próximo viernes 10 cuando el INDEC informe el Índice de Salarios de diciembre, la variable que falta para terminar de calcular el porcentaje de suba de los haberes. Pero se estima que podría rondar entre el 16 y 18%.La jubilación mínima es hoy de $ 50.124 (brutos) más $ 10.000 de bono. En total $ 60.124. Con una movilidad del 18%, la jubilación mínima pasaría a $ 59.146.Sería necesario un bono como mínimo de $ 12.000 mensuales, para llevar el ingreso total a $ 71.146, lo que representaría un 18% más que lo percibido en el trimestre anterior, pero aún no está definido de cuánto será.De ser una compensación “por única vez” o “extraordinaria”, por la disparada inflacionaria esos bonos han pasado a ser permanentes y en valores ascendentes. Y no pueden dejar de repetirse porque los aumentos por la movilidad quedarían anulados si esos jubilados pierden el cobro de los bonos.Luego de la pérdida del 19,5% de los haberes jubilatorios entre septiembre 2017 y noviembre 2019, el bono previsional para los que cuentan con haberes más bajos debutó con el actual Gobierno “por única vez” en diciembre 2019.Así se otorgaron bonos de $ 5.000 en diciembre de 2019 y enero de 2020 para las jubilaciones mínimas y otro de $ 3.000 en abril de ese año, indicóEn abril y mayo de 2021 se dieron bonos de $ 1.500. En agosto se dio un bono de $5.000 y en diciembre de 2021 un bono de hasta $ 8.000.Los bonos se hicieron más frecuentes en 2022. En abril ($ 6.000) y mayo ( $ 12.000), agosto ( hasta $ 5.000), septiembre, octubre y noviembre ( $ 4.000/7.000), diciembre, enero y febrero 2023 ( de $ 7.000/10.000).