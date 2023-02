Para Guía, las medidas para productores “deben ser rápidas y efectivas

Economía Presidente de la Sociedad Rural destacó las medidas del Gobierno ante la sequía

Aumento en cortes de carne

La sequía ya mostró su impacto en la producción y en este marco,dialogó con Elvio Guía, vicepresidente primero de la Federación Agraria Argentina, quien dijo: “Ha habido anuncios con respecto a lo que habíamos solicitado por parte de las entidades del campo acerca de cuestiones impositivas como AFIP, Banco Nación y lo que es ayuda por intermedio de los gobiernos provinciales. Veremos de qué manera se pueden hacer rápido, para que no sea burocrático ya que tenemos malas experiencias con algunas ayudas que llegan tarde, así como también la parte crediticia”.En este sentido, expresó que “los anuncios todavía están frescos y hay que ver de alguna manera la letra chica para que lleguen rápido y en forma efectiva”. Al tiempo que agregó que “las cuentas pendientes que han quedado son las economías regionales, donde la Federación Agraria desde hace bastante tiempo viene solicitando políticas para ese sector y para la ganadería. Esto es un problema coyuntural que ha afectado a muchos productores, no solamente de la agricultura tradicional sino de la ganadería, la lechería, el cual está pasando por un momento complejo, y las economías regionales”.Con respecto a quiénes serán los que recibirán esa ayuda financiera, dijo que “irá a los productores de maíz, ganadería, agricultura y apicultura que tengan el certificado de emergencia en la provincia de Entre Ríos. Hasta el 17 de febrero tienen tiempo para tramitarlos y conseguir algunas de estas ayudas”, y añadió acerca de la tramitación: “Se lo puede hacer de manera virtual a través del ministerio”.Además, agregó: “Lo otro que ha dicho el gobierno es que el banco no te va a quitar ninguno de los beneficios o las cosas que vos tenías, como la venta de cheques, descubiertos o tarjetas Nación, que van a refinanciarse. Esto son los anuncios donde tenemos que saber cuándo se implementaron para poder decir que estas medidas son auspiciosas o no para los productores. Lo que estamos haciendo hoy, es transmitir lo que nos comunicaron y hay que ponerse rápidamente a trabajar con el gobierno nacional para que esta ayuda llegue a los productores que la están necesitando”.Al ser consultado sobre el incremento en ciertos cortes de carne, Guía expresó: “La ganadería interanual está muy por debajo de la inflación, ya que viene teniendo un atraso del 40%. Los productores no tienen que ver con el aumento de la carne, sino que se debe a la oferta-demanda que se va dando”.Finalmente, el vicepresidente primero sostuvo que “el tema del dólar soja trajo problemas en el sector de la carne, ya sea porcina, agrícola o ganadera, donde los precios de los insumos aumentaron mucho más de lo que incrementó el valor y están teniendo quebranto en muchos casos”.